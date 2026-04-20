Acompañan a Paulina Salazar en la presentación de su libro

Un registro de su propio mapa personal, trazado a partir de sus grietas, sus pasos y el eco de sus descubrimientos en la búsqueda de sus propios vínculos, entender su identidad y así volver a su esencia, es lo que brinda María Paulina Salazar Vidales, una joven de 25 años que debuta como escritora con su libro titulado Volver a uno Mismo: El arte de regresar a tu esencia.

El libro fue presentado por la Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez en las instalaciones del Centro de Arte Centenario, el cual reunió a familiares y amigos de la joven que debuta como escritora con esta obra.

Salazar Vidales detalló que este libro surge al experimentar en sí un proceso de volver a su esencia, a uno mismo, esto al darse cuenta de como poco a poco como persona se iba alejando de lo que era realmente, comenzando un camino de regreso.

”Volver a uno mismo nace de esa necesidad de entenderme, y ese camino me di cuenta de que hay personas que viven lo mismo que yo, pero que muchas veces no saben nombrarlo. Es un libro en el que no encontrarás objetividad, ni estructura académica, pero sí la compañía de una voz que ha decidido dejar de ser lo que el mundo esperaba para emprender el arte de regresar a su esencia”, dijo.

Abordó que en sus páginas invita a dejar de esconderse incluso de uno mismo, dejar de sentirse perdido, desconectado o confundido con su propia vida, textos que le harán sentido al lector, entender que no se necesita de otras personas para estar bien y regresar a lo que se era antes.

Preguntas como ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero vivir?, ¿Quiénes somos realmente?, ¿Estoy fallando?, ¿Quién soy realmente cuando las circunstancias cambian?, entre otras, son algunas de las preguntas que se plantean en este libro y a las que Paulina da respuesta a través de su propia experiencia, compartiendo estos fragmentos de su vida, en un ejercicio de honestidad radical y profundamente subjetivo.

El libro contó con los comentarios de Rubén Elías Gil Leyva, quien detalló que esta ópera prima de Paulina, aborda principalmente la personalidad del individuo, y que más allá de ser un libro de sicología, lo es más de filosofía.

“Paulina aborda en uno de sus puntos, que lo más importante es saber conocernos a nosotros mismos, para de esa manera poder comprender el entorno exterior en el cual estamos viviendo. Creo que es un libro de lectura obligada, te hace reflexionar, trata además, temas como el dolor, la autoestima, la valoración de las personas por su comportamiento. En concreto creo que es una obra que ayudará mucho a la juventud”, resaltó Gil Leyva.