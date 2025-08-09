Actualizan técnicas sobre el manejo de personal en Tecmilenio

Con el objetivo de brindar las mejores herramientas en el manejo de personal, María Graciela Carreño Lara, máster en Administración de Recursos Humanos, dirigió en Tecmilenio una presentación enfocada al Liderazgo Empresarial y las Mejores Prácticas para la Contratación y Manejo del Personal en las empresas.

La presentación estuvo dirigida a empresas y abordó temas clave sobre cómo optimizar los procesos de reclutamiento y gestión del talento para mejorar el desempeño organizacional.

Mencionó la importancia de identificar al mejor talento para las empresas. Subrayó que no solo se trata de buscar candidatos con un currículum vitae extenso, sino también de encontrar personas que tengan una gran motivación y “hambre de aprender”.

Esto asegura que el personal no solo tenga las habilidades necesarias, sino también la actitud y disposición para crecer y adaptarse a los cambios y desafíos del entorno empresarial.

La presentación también abordó la evaluación de perfiles estratégicos, una herramienta utilizada para evaluar los requisitos y necesidades específicas de un puesto de trabajo.

María Graciela Carreño Lara enfatizó la importancia de realizar un análisis de las fortalezas y debilidades del talento actual dentro de la empresa.