Admiran clientes las nuevas unidades que presenta Changan Culiacán

Innovación, tecnología, desempeño, estilo y mucho más, fue lo que clientes e invitados pudieron admirar en la agencia de autos Changan Culiacán, donde la marca china presentó cuatro nuevas unidades, con las que buscará cambiar la modalidad y movilidad en Culiacán.

En su amplia sala de exhibición, los asistentes pudieron apreciar la llegada del sedán Alsvin Plus y las SUV’s CS35 Max, CS55 Plus y la CS75 Plus, cada una de ellas con cualidades que las hacen únicas en su segmento, combinando innovación, diseño, seguridad, rendimiento, potencia, confort, tecnología y mucho más.

José Sáinz, gerente comercial de Changan Culiacán, agradeció la presencia de todos los invitados a esta presentación y destacó que hoy todos serían testigos de la evolución de la nueva modalidad y movilidad en la ciudad.

“Lo que verán hoy, es el resultado de años de tecnología, de innovación e ingeniería, y creo vamos a estar marcando una visión global que nos va a colocar como líderes en el segmento automotriz”, resaltó.

Sáinz detalló que el modelo Alsvin 2026, es un sedán compacto que servirá como puerta de entrada, ese primer auto que tiene todo, estilo, eficiencia para la movilidad urbana de Culiacán, mientras que la modelo CS35 Plus está enfocada para aquellos que quieren agilidad y conectividad total en su día a día, y la CS55, es la unidad ideal para quienes buscan equilibrio entre el diseño y lo sofisticado, lista para robar miradas por donde circule.

Finalmente, el gerente presentó la SUV CS75 Plus, con la cual, la marca brinda ese espacio premium, ofreciendo un vehículo con una cabina tipo suite, tecnológica, la cual se colocará en los más altos estándares aquí en Culiacán y en Mazatlán, ciudades donde la marca con más de 160 años de existencia, tiene presencia en el estado.

Cabe destacar que Changan ofrece unidades con las dos tecnologías, de combustión normal y la híbrida, contando con el sistema Reev, es decir, autos 100 por ciento eléctricos, con un motor de combustión, el cual funciona como un generador de energía, lo que permite recorrer una autonomía de mil 200 kilómetros con un solo tanque y con una sola carga.