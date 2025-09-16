Admiran culiacanenses el tradicional desfile militar

Una muestra de gran patriotismo se pudo apreciar este 16 de septiembre, durante la realización del tradicional desfile militar, como parte del 215 Aniversario de la Independencia de México.

Aunque la lluvia se hizo presente, ni eso detuvo a las pocas familias que se dieron cita por la Avenida Álvaro Obregón, para ser partícipes de este evento, mostrando con sonoros aplausos un reconocimiento a cada uno de los contingentes que llenó los seis carriles de la avenida Álvaro Obregón, mostrando su poderío y férrea disciplina en cada paso.

Como parte del desfile participaron tropas del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, Secretaría de Marina, Policía Estatal de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán.

En el balcón del Ayuntamiento encabezaron el acto conmemorativo el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jesús Iván Chávez Rangel; el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino; así como autoridades militares.