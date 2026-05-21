Admiran grandes piezas de arte en la exposición ‘Picasso y Frida: Arte sin tiempo’

El Centro Cultural del Bachiller Rosales, fue el lugar ideal para que los sinaloenses tengan la oportunidad de admirar las obras de grandes artistas consagrados, en la exposición denominada Picasso y Frida: Arte sin tiempo.

La exposición reúne en su galería más de 70 obras de artistas como Picasso, Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Garrigton, David Alfaro Siqueiros y muchos otros artistas, mismas que podrán admirarse durante un mes en este recinto, una muestra organizada por el pintor, escultor, escritor y muralista Ernesto Ríos Rocha.

Ríos Rocha detalló que estas obras vienen de lugares como Monterrey, León Guanajuato, San Miguel de Allende y Ciudad de México mientras que algunas más son de su propia colección privada.

En su mensaje, el coordinador y organizador de esta exposición, el maestro Ernesto Ríos Rocha, agradeció a todos los presentes su asistencia a esta exposición, así como a todo el equipo de Cobaes que hizo posible el uso de este espacio para tan importante muestra de arte para Culiacán.

“Esta colección pretendía ser compuesta por 100 piezas de arte, pero tuvimos que sacar piezas grandes para elegir a las más pequeñas y así mostrar más obra. Esta es una colección itinerante, hoy está en Culiacán, después ira a otra ciudad, por eso es importante disfrutarla, adentrarse a la vida del artista a través de su obra, son obras que difícilmente podremos volver a ver aquí”, resaltó el artista sinaloense.