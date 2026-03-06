Admiran la exposición ‘Regla de Tres: Punto de origen’, en La Casa del Maquío

El talento y sensibilidad de las artistas Hilda Lugo, Lucía Oceguera e Irene Clouthier, se fusionó de manera armónica en La Casa del Maquío, donde se presentó la exposición denominada Regla de Tres: Punto de Origen, reuniendo una importante asistencia de público a esta muestra.

Regla de Tres es una colectiva en la que las tres artistas muestran tres formas distintas de abordar el arte, donde la creatividad y la búsqueda identitaria se entretejen para contar historias profundamente enraizadas en su tierra natal.

En esta muestra Hilda Lugo construyó y ensambló esculturas de metal con retazos y materiales de desecho provenientes de maquinaria agrícola que alguna vez cavó surcos y trabajó la tierra. Su búsqueda se centra en transformar la materia y evocar al pasado generando una conexión con el presente.

Lucía Oceguera presentó en esta ocasión dos series, la primera, llamada Recuerdos del Imperio, que funciona como un mosaico visual que va más allá del registro documental, presentando espacios que de alguna manera conforman la historia visual de la ciudad y su idiosincrasia, ensamblándolos como piezas de un rompecabezas que a todos calza como culichis.

La otra fue Merecemos Abundancia, en la que Oceguera presenta macetas, haciendo apología de la cultura de las marcas de lujo como referencia y comentario a la cultura ‘buchona’, tan enraizada en el estado, con sarcasmo, ingenio y sentido del humor.

Quien no estuvo presente, pero sí su obra, fue Irene Clouthier, quien en esta muestra preparó un ensamblaje de parches e imágenes en collages de técnicas mixtas que dialogan con la cultura popular, la equidad de género y la realidad política y migratoria de los Estados Unidos. La colección estará disponible todo el mes de marzo.