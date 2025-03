Admiran la obra de Gonzalo Cárdenas

El artista plástico Gonzalo Cárdenas inauguró la exposición La disolución del ego, en la que reúne pinturas y esculturas que son un testimonio visual de sus procesos internos.

En la Galería de Arte Álvaro Blancarte Osuna del Instituto Sinaloense de Cultura, el público puede admirar 61 pinturas de diversos formatos, y 16 esculturas, entre acrílico, óleo, gis, pastel y técnicas mixtas, modelado en barro y cartonería.

La exposición fue inaugurada por Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación Artística del Isic, con la representación de su director general, Juan Avilés Ochoa. Cada obra, añade, refleja situaciones de su vida personal que ha podido sacar a través de su arte.

“La pintura me da esa facilidad de poder expresarme libremente y tiene que ver mucho con mi crecimiento como persona, porque a veces uno se frustra por cosas que no le salen, se desespera por planes que a lo mejor quisiera que te salieran, pero no puedes”, comparte.

“Hay cosas que te hubiera gustado que hubieran pasado y no se pudo. Hay una lucha interna de entender que a veces las cosas no salen como uno piensa y tiene que seguir adelante y al mismo tiempo está esa lucha de esa frustración te que te generan esas situaciones”.

Acompañaron al artista amigos, familiares, sus maestros y compañeros.

La obra estará en exposición durante tres meses.