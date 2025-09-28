Admiran las pinceladas en el tiempo en la Frida Kahlo

Con la exposición de pintura “5x6 pinceladas en el tiempo”, cinco reconocidos artistas visuales de la Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Culiacán participaron en la conmemoración del 494 Aniversario de nuestra ciudad, en colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán.

María Estela García Sotelo, Minerva Solano Moreno, Dalila Rivas Coronel, Fabiola Gaxiola y Héctor Monge conformaron una muestra de 30 obras que se dispusieron en las salas de la Galería de Arte Frida Kahlo.

Durante la inauguración, los artistas estuvieron acompañados por el coordinador general de Extensión de la Cultura-UAS, Homar Arnoldo Medina Barreda; y el presidente de la Corresponsalía, Nelson Algándar.

La muestra permanecerá abierta al público durante tres semanas más.