Admiran las pinceladas en el tiempo en la Frida Kahlo

Las obras de María Estela García Sotelo, Minerva Solano Moreno, Dalila Rivas Coronel, Fabiola Gaxiola y Héctor Monge estarán en exhibición en la Galería de Arte Frida Kahlo, de Culiacán
Noroeste Redacción
28/09/2025 20:38
Con la exposición de pintura “5x6 pinceladas en el tiempo”, cinco reconocidos artistas visuales de la Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Culiacán participaron en la conmemoración del 494 Aniversario de nuestra ciudad, en colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán.

María Estela García Sotelo, Minerva Solano Moreno, Dalila Rivas Coronel, Fabiola Gaxiola y Héctor Monge conformaron una muestra de 30 obras que se dispusieron en las salas de la Galería de Arte Frida Kahlo.

Durante la inauguración, los artistas estuvieron acompañados por el coordinador general de Extensión de la Cultura-UAS, Homar Arnoldo Medina Barreda; y el presidente de la Corresponsalía, Nelson Algándar.

La muestra permanecerá abierta al público durante tres semanas más.

    Minerva Solano, María Estela García y Héctor Monge.
    Héctor del Rincón, Salvador Echeagaray Picos y Ana Gabriela Echeagaray.
    Jesús Camargo, Jesús Camargo hijo y Xóchitl Viera de Camargo.
    Cristal y Cinthia Valenzuela.
    Ricardo Loaiza, América Placencia, Mara Castañeda, Helena Corona, Ada Corona y Camila Coronel.
    Lourdes Niebla Bertotti y su hija Dulce Verdiales Niebla.
    Eunice Gil, Ana Sánchez, Camelia Reyes y Coty Burgueño.
    Esmeralda Peñuelas, Fabiola Ibarra y Liz Islas.
    Fabiola Gaxiola y María Estela García.
    Héctor Monge con una de sus obras.
    Mary Chuy Cabrera, María Estela García, Fabiola Gaxiola y María Estela García.
    Los cinco artistas acompañados por autoridades de Cultura UAS.
    Una de las instalaciones que se pueden apreciar en la exposición.
    La exposición estará durante tres semanas en la galería de arte.
