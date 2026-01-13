Agradece a los medios por el apoyo y difusión a sus proyectos y actividades en el 2025

Con un desayuno, la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, agradeció a todos los medios de comunicación, que durante el 2025, estuvieron compartiendo todas y cada una de las actividades que realizaron en favor de las 121 instituciones que la integran.
Roque Mascareño, presidente de la JAP Sinaloa resaltó el gran apoyo que brindan los medios en beneficio de las instituciones.
“Las 121 instituciones están muy agradecidas con nosotros, por la difusión, por la visibilidad que se les ha otorgado, la cual ha sido una de las metas de mi administración. Nosotros lo únicos que hemos hecho nada más es el video, los verdaderos héroes aquí son ustedes los medios, por reproducir la campaña; y la verdad es que ha dado resultado” resaltó Mascareño.
Agregó que, sin los medios de comunicación será imposible poder llegar a miles de personas. “Por ello, muchas gracias por el 2025, gracias por el que estamos viviendo este 2026, el cual llegará con mucha tela para cortar de la junta próximamente”.
Mascareño detalló también, algunas de las próximos eventos que tienen preparados, como lo es el informe de actividades de 2025, además, del lanzamiento de la rifa de la filantropía, la celebración estatal de la filantropía que se realizó el año pasado en Mazatlán, con el objetivo de hacerlo en Culiacán, sumándose también el lanzamiento de la mesa de la filantropía de la recaudación de todo lo que se ha logrado, entre otros proyectos.