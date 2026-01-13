Agradece a los medios por el apoyo y difusión a sus proyectos y actividades en el 2025

Con un desayuno, la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, agradeció a todos los medios de comunicación, que durante el 2025, estuvieron compartiendo todas y cada una de las actividades que realizaron en favor de las 121 instituciones que la integran.

Roque Mascareño, presidente de la JAP Sinaloa resaltó el gran apoyo que brindan los medios en beneficio de las instituciones.

“Las 121 instituciones están muy agradecidas con nosotros, por la difusión, por la visibilidad que se les ha otorgado, la cual ha sido una de las metas de mi administración. Nosotros lo únicos que hemos hecho nada más es el video, los verdaderos héroes aquí son ustedes los medios, por reproducir la campaña; y la verdad es que ha dado resultado” resaltó Mascareño.