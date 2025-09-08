Agradece Grupo Noroeste a Dios por 52 años de existencia

Una invitación a seguir siendo colaboradores de la verdad, promotores de la dignidad humana y, sobre todo, a ser sembradores de paz, fue la que recibió el equipo de Grupo Noroeste durante la misa de acción de gracias realizada en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario por su 52 aniversario.

Directivos, personal administrativo, editores, reporteros, repartidores y fotógrafos acudieron para ser partícipes de esta celebració, en una misa oficiada por el Sacerdote Jaime Homero Portillo.

”En este día pedimos particularmente por Noroeste, quien hoy está celebrando su 52 aniversario, hoy pedimos por ustedes para que siempre sigan siendo colaboradores de la verdad, y a través de la información, transmitir las noticias, los acontecimientos a la sociedad sinaloense, pedimos por su familia y damos gracias para celebrar dignamente este aniversario”, subrayó el sacerdote.

Durante la misa, también exhortó a todos los que forman parte de Noroeste a continuar con su tarea de ser colaboradores de la verdad, promover siempre la dignidad humana y, sobre todo, a ser sembradores de paz, dar la esperanza de un cambio.

Concluida la misa, todo el equipo de Noroeste se trasladó a sus oficinas, donde se partió el tradicional pastel, además de disfrutar de un rico banquete, reforzando los lazos de amistad y camaradería laboral.