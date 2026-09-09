Agradece Noroeste a Dios por su 53 Aniversario

Con una misa de acción de gracias, directivos y colaboradores de Grupo Noroeste, acudieron a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario (La Catedral) para dar gracias a Dios por el 53 Aniversario de este grupo editorial.

La misa, fue oficiada por el Sacerdote Manuel Silva, quien en su mensaje reconoció el trabajo de los periodistas, además de recordar de manera especial a sus fundadores y directivos como Manuel Clouthier del Rincón, Jorge del Rincón, Enrique Murillo y Silvino Silva, brindando de igual manera una cordial felicitación a todos los que hoy en día integran a la familia Noroeste.

Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, destacó que, hacer periodismo hoy en día no es nada fácil, y en Sinaloa menos todavía.

”Cumplir una año más siempre es satisfactorio, 53 años se dice bien rapidito, pero son millones de notas, millones de noticias que tienen detrás un reportero, un fotógrafo, un editor, un impresor, un diseñador, que sin todo esto no pasa, y evidentemente estamos muy agradecidos con todos ellos, quienes hacen posible que esto siga sucediendo”, señaló.

Durante la misa, se pidió por los lectores y aliados, en especial por los suscriptores y anunciantes, agradeciendo su fidelidad y respaldo, así como por toda la familia Noroeste, todos los que integran a este grupo editorial en este 53 aniversario, pidiendo a Dios también mantenga a esta familia firme y unida en su vocación.