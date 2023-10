“Las oportunidades es eso que pasa mientras la pensamos mucho”... FIESTA PARROQUIAL... El patrono de los católicos de Navolato, San Francisco de Asís, tendrá una gran celebración en la iglesia que lleva su nombre, Los feligreses y franciscanos han estado muy activos con Elías Soto, párroco local, para realizar las múltiples actividades. El rosario, la santa misa y la peregrinación son las actividades que se han realizado y para el próximo miércoles, el altar lucirá espectacularmente decorado. Habrá también una kermés con muchos antojitos mexicanos para que después de la misa de San Francisco, se pueda disfrutar de la variedad que habrá para todos. También habrá pirotecnia, el tradicional castillo que hace la noche luminosa. La algarabía estará entre toda la concurrencia para celebrar al santo patrono y a quienes llevan dicho nombre... NAVOLATO VERDE... La agenda que marca la dirección de la asociación A Navolato Voy, sigue su curso en nuestro municipio. Marcando directrices entre la sociedad civil y el ente municipal, los trabajos siguen permanentes y no se ha dejado de impulsar los trabajos para alcanzar los objetivos trazados. Seguramente por la cercanía del 2024, este último trimestre del año, habrán de aterrizar las acciones que sienten las bases para que el próximo año, político como sabemos, quienes aspiren a gobernar nuestro municipio, tengan la agenda de los trabajos ya realizados y puedan considerar más acciones de desarrollo, trabajos que habrá de impulsar Carlos Hermosillo, director de la asociación que también impulsa las acciones de mejora para Altata, la joya de la corona de Navolato... GRANDES ESCENARIOS... El tenor José Manuel Chu sigue trabajando en su carrera artística y recientemente, se presentó en un concierto en el teatro de Bellas Artes donde cautivó a los asistentes junto a otros grandes artistas de su género. Aunado a eso, el artista navolatense sigue trabajando como director artístico del taller de ópera del Instituto Sinaloense de la Cultura... NAVOLATENSES VACACIONANDO... Los hermanos Leal Chávez, parejas e hijas, disfrutan de Italia y de la Toscana. Las imágenes compartidas en sus redes sociales dan cuenta de la felicidad que tienen y algunos se quedarán más semanas para seguir disfrutando de Italia. Por otro lado, la estilista Gris Quintero, quien siempre está en capacitación constante en su rama, disfruta de Europa y Asia, en plan de aprender y disfrutar de la vida. Hemos visto algunas imágenes de lo bien que se ve y del gozo de vacacionar en diversos lugares con paisajes espectaculares... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran un año más de vida como es el caso de Conchita Moreno, Guillermo Gutiérrez, Santana Seamanduras, Fernanda Cháidez, Tonatiuh Rubio, Marco Antonio Morachis y Alejandra Madrigal. Mañana lo harán Pricela Valencia, Paty Ramos y Berenice Acosta. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... La alianza del PRI, PAN y PRD están en espera de saber si el PAS se les suma porque Movimiento Ciudadano está descartado ir con ellos, irán solos. Mientras eso se define, los presidentes de los primeros dos partidos trabajan buscando fortalecer sus bases aquí en el municipio, aunque todavía hay desbandada de algunos priistas que apenas en el 2021 querían un puesto de elección popular (lo que fuera) por sus siglas, hoy lo buscarán en Morena. Por cierto, Morena y sus grupos en Navolato siguen trabajando. Unos en las bases morenistas y otros, en los grupos alternos dentro del poder... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter ahora X @jesvanpal.