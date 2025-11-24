Gente
Alegría, música y diversión en la Expo Feria Canaco 2025

Familias y visitantes disfrutaron desde el primer momento del ambiente festivo y los juegos mecánicos.
Marisela González |
24/11/2025 11:59
24/11/2025 11:59

Un ambiente lleno de diversión y convivencia familiar se vive en la Expo Feria Canaco 2025, que tiene lugar en el estacionamiento ubicado a un costado de Sam’s Club.

En una ceremonia encabezada por Francis Cázarez, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Mazatlán, junto a diversos invitados especiales, realizaron el tradicional corte del listón, que marcó el arranque de una de las festividades comerciales y recreativas más esperadas del año.

El foro comercial estará ofertando, hasta el 7 de diciembre, música, comida, bebidas, diversión y más de 100 expositores, con un costo de entrada de 130 pesos con derecho a juegos mecánicos y conciertos musicales, el teatro del pueblo y mucho más.

Promoción

Los días martes y miércoles la promoción es del 2x1 en la entrada.

    Francis Cázarez, presidenta de la Canaco Mazatlán, junto a diversos invitados especiales, realizaron el tradicional corte del listón.
    Francis Cázarez expresó un mensaje de bienvenida a los presentes.
    Lessny Velazco, Franco Ibarra y Silvia Osuna. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Katyanna Arredondo y Susana Barrios. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Integrantes de la Comisión de Mujeres Empresarias de Canaco Mazatlán estuvieron presentes en la inauguración. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Fernando Corral, Rosy Loaiza, Eva Lugo y Érick Quintero. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Evelyn Pineda y Joanna Flores Vallejo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Yamileth Zamudio ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Melany Cervantes, Michell Ibarra y Miriam Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Los asistentes se divierten en los stands de juegos.
    Familias disfrutan de los juegos mecánicos en la Expo Feria Canaco 2025. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    El lugar del evento lució lleno. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
    Los asistentes viven momentos de adrenalina y diversión en los juegos mecánicos instalados en la feria. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
