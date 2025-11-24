Alegría, música y diversión en la Expo Feria Canaco 2025

Un ambiente lleno de diversión y convivencia familiar se vive en la Expo Feria Canaco 2025, que tiene lugar en el estacionamiento ubicado a un costado de Sam’s Club.

En una ceremonia encabezada por Francis Cázarez, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Mazatlán, junto a diversos invitados especiales, realizaron el tradicional corte del listón, que marcó el arranque de una de las festividades comerciales y recreativas más esperadas del año.

El foro comercial estará ofertando, hasta el 7 de diciembre, música, comida, bebidas, diversión y más de 100 expositores, con un costo de entrada de 130 pesos con derecho a juegos mecánicos y conciertos musicales, el teatro del pueblo y mucho más.

Promoción

Los días martes y miércoles la promoción es del 2x1 en la entrada.