Alejandra Tirado vuelve a la contienda por la corona de Reina del Carnaval

Alejandra Tirado ya intentó una vez quedarse con la corona de Reina del Carnaval, hace cinco años atrás fue candidata por primera vez, y aunque era una de las favoritas, el jurado de la noche de elección se inclinó por Alexa Méndez y Sofía Briseño como las ganadoras, ahora, vuelve con más madurez y con las convicción de que existen las segundas oportunidades.

En 2018, Alejandra era un jovencita de 17 años, ahora, con 22 años recuerda que lidió con muchas inseguridades y falta de madurez, y aunque en ese momento nunca imaginó que buscaría de nuevo la corona, está segura que la evolución que tuvo en estos cinco años la harán ser una de las soberanas de Déjà vu 2023.

“Es un reto, sinceramente hace cinco años que concursé no me imaginé que lo volvería a intentar, sin embargo le agradezco a esa Ale de hace cinco años que perdió tanto sus miedos y hoy lo está intentando de ellos. Aún no me la creo, estoy aquí y digo ‘qué locura, estoy viviendo todo de nuevo’. Tenía mucho miedo de qué pasaría, pero he recibido mucho apoyo, yo estoy aún asimilando todo lo que está pasando, y lo que quiero es disfrutarlo porque ya estoy en otra etapa de mi vida, ya pasaron cinco años y creo yo que soy más madura”, dijo Alejandra Tirado.

La joven mazatleca considera que el próximo 28 de enero, día que se realizará la elección de reinas, su perseverancia y la preparación que ha llevado en estos años son las herramientas que la pueden acercar a la tan anhelada corona. En esta segunda oportunidad, una de las más emocionadas es su mamá, está orgullosa de que vuelva a intentarlo y eso me motiva a darlo todo.

“La noticia de que iba a intentarlo de nuevo mi mamá la tomó increíble, ella siempre me dice que siga mis sueños y está dispuesta apoyarme en todo lo que me proponga, desde en la escuela, en el trabajo y cosas que se me ocurran como ésta. Sinceramente tenía mucho miedo de decirle a mi mamá, a mi familia, a todo Mazatlán, el volver no es nada fácil”, dijo.