Alexa Anayansi celebra sus 15 años en la Catedral de Mazatlán

Una fecha especial en su vida celebró Alexa Anayansi González Cárdenas al protagonizar una misa de acción de gracias con motivo de sus 15 años, en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en Mazatlán.

La joven llegó al recinto religioso acompañada por sus papás, Adón González Zaldívar y Karla Cárdenas Gómez Llanos, y de sus padrinos, Claudia Elizabeth Gómez Llanos y Saúl Emmanuel Sánchez, quienes compartieron con ella este significativo momento.

Durante la ceremonia, Alexa Anayansi recibió las bendiciones y buenos deseos de sus seres queridos, quienes se unieron a la celebración para acompañarla en esta etapa que marca una nueva ilusión en su vida.

Al finalizar la misa, la quinceañera y su familia disfrutaron de la compañía de familiares y amigos, quienes le expresaron sus felicitaciones y mejores deseos por su cumpleaños.