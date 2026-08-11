Gente
|
De festejo

Alexa Anayansi celebra sus 15 años en la Catedral de Mazatlán

La joven protagonizó una emotiva celebración religiosa acompañada por sus familiares y amigos
Marisela González |
11/08/2026 15:03
11/08/2026 15:03

Una fecha especial en su vida celebró Alexa Anayansi González Cárdenas al protagonizar una misa de acción de gracias con motivo de sus 15 años, en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en Mazatlán.

La joven llegó al recinto religioso acompañada por sus papás, Adón González Zaldívar y Karla Cárdenas Gómez Llanos, y de sus padrinos, Claudia Elizabeth Gómez Llanos y Saúl Emmanuel Sánchez, quienes compartieron con ella este significativo momento.

Durante la ceremonia, Alexa Anayansi recibió las bendiciones y buenos deseos de sus seres queridos, quienes se unieron a la celebración para acompañarla en esta etapa que marca una nueva ilusión en su vida.

Al finalizar la misa, la quinceañera y su familia disfrutaron de la compañía de familiares y amigos, quienes le expresaron sus felicitaciones y mejores deseos por su cumpleaños.

  • $!Alexa Anayansi da gracias a Dios por sus 15 años.
    Alexa Anayansi da gracias a Dios por sus 15 años. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La quinceañera entre sus papás, Adón González y Karla Cárdenas.
    La quinceañera entre sus papás, Adón González y Karla Cárdenas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alexa Anayansi con sus padrinos, Claudia Elizabeth Gómez Llanos y Saúl Emmanuel Sánchez.
    Alexa Anayansi con sus padrinos, Claudia Elizabeth Gómez Llanos y Saúl Emmanuel Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alexa Anayansi entre sus hermanas Nicole y Danna González.
    Alexa Anayansi entre sus hermanas Nicole y Danna González. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Martín Santiestebán, Nicole González, Adón González, Alexa Anayansi, Karla Cárdenas, Danna González y Alán Gutiérrez.
    Martín Santiestebán, Nicole González, Adón González, Alexa Anayansi, Karla Cárdenas, Danna González y Alán Gutiérrez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La festejada entre Carlos Cruz y Teresa González, y sus hijos Alessandra y Carlos Cruz.
    La festejada entre Carlos Cruz y Teresa González, y sus hijos Alessandra y Carlos Cruz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alexa Anayansi entre sus abuelos, Leticia Gómez Llanos y Mauro Cruz.
    Alexa Anayansi entre sus abuelos, Leticia Gómez Llanos y Mauro Cruz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mónica Chávez, Martín Gómez Llanos, Jade Sánchez, Regina Gómez Llanos y Karla Pacheco.
    Mónica Chávez, Martín Gómez Llanos, Jade Sánchez, Regina Gómez Llanos y Karla Pacheco. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Christian Ramírez y Fernanda González junto a sus hijos, Ángel y Christian Ramírez González.
    Christian Ramírez y Fernanda González junto a sus hijos, Ángel y Christian Ramírez González. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Engelberto Tirado, Italia Lucas, Sofía Martínez y Héctor Varela.
    Engelberto Tirado, Italia Lucas, Sofía Martínez y Héctor Varela. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elva y José Ángel Gómez Llanos con la quinceañera.
    Elva y José Ángel Gómez Llanos con la quinceañera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alexa Anayansi González Cárdenas entre su cortejo.
    Alexa Anayansi González Cárdenas entre su cortejo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Familiares y amigos acompañaron a Alexa Anayansi ese día tan especial.
    Familiares y amigos acompañaron a Alexa Anayansi ese día tan especial. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Cumpleaños
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube