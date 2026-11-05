Alistan la edición 36 del Maratón Internacional de Culiacán; esperan 4 mil atletas

El Maratón Internacional de Culiacán celebrará su edición número 36 el domingo 17 de enero de 2027, con la expectativa de reunir a 4 mil corredores de diferentes estados del país y del extranjero, además de ofrecer una agenda de actividades deportivas y recreativas durante tres días.

En conferencia de prensa, Miguel Corral Rocha, presidente del Patronato del Maratón Internacional de Culiacán, presentó la convocatoria de esta competencia, que arrancará a las 6:00 horas y mantendrá su recorrido tradicional, con salida y meta frente al Ayuntamiento de Culiacán, en un circuito que llega hasta la zona de Isla Musala.

El organizador destacó el respaldo de instituciones, empresas y patrocinadores para hacer posible el evento, entre ellos el Ayuntamiento de Culiacán, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Gobierno del Estado.

Como parte de los apoyos para los participantes, se contempla la distribución de 40 mil bolsas de agua, donadas por Agua Miller, así como electrolitos aportados por Coca-Cola. También se realizará la tradicional cena de carbohidratos, a cargo de Miguel Tanillama.

Una de las novedades anunciadas fue que el Maratón Internacional de Culiacán ya cuenta con registro legal de marca, un paso que, de acuerdo con María Luisa Mercado, permitirá fortalecer su identidad y ampliar las posibilidades de crecimiento del evento.

«Por fin tenemos ya lo que es el Maratón Internacional de Culiacán como marca registrada legalmente y eso nos va a permitir crecer, fortalecer y todavía lograr más esfuerzos», señaló.

Sheila Salazar, coordinadora del maratón, explicó que se entregarán premios en efectivo a los tres primeros lugares de las categorías femenil y varonil en cada distancia. Además, habrá sorteos de dinero entre los participantes y el sorteo de un automóvil para quienes completen correctamente el recorrido.

Precisó que la persona ganadora del auto deberá estar presente durante la rifa; de lo contrario, se realizará una nueva selección después de contar 10 segundos.

Para esta edición se espera la participación de corredores de Monterrey, Torreón, Durango, León, San Luis Potosí, Morelia y Sonora, entre otras entidades.

Una medalla para coleccionar

Entre los atractivos de esta edición destaca una medalla conmemorativa que formará parte de una colección de tres piezas, diseñada para integrar las letras del nombre de Culiacán.

Bajo el lema “Tu tiempo, tu marca, tu historia”, la primera medalla corresponderá a la letra C, en 2027; continuará con la L en 2028 y concluirá con la N en 2029.

“Tres ediciones, tres letras, una sola identidad. El objetivo es que sea conmemorativa y que la puedas coleccionar”, explicó Salazar, quien adelantó que el diseño completo se dará a conocer durante la presentación denominada “Todo listo”.

Tres días de actividades

La celebración comenzará desde el viernes previo a la competencia con la Expo Deportiva, que durante tres días espera recibir entre 10 mil y 15 mil visitantes, entre corredores, acompañantes, expositores y participantes procedentes de otras entidades.

Los organizadores también esperan superar la actividad gastronómica registrada el año pasado, cuando se consumieron alrededor de 3 mil tacos durante la jornada del maratón.

En cuanto a la inscripción, se anunciaron tarifas escalonadas de 550, 500, 450 y 400 pesos, de acuerdo con las etapas establecidas en la convocatoria.

La premiación contempla 50 mil pesos para el primer lugar de las categorías femenil y varonil, mientras que también se entregarán premios de 20 mil, 15 mil, 10 mil y 5 mil pesos, según las posiciones establecidas en las bases.

José María Casanova Rodríguez, director del Deporte de Culiacán, recordó que los antecedentes de esta competencia se remontan a 1985, cuando un grupo de corredores de larga distancia impulsó la iniciativa ciudadana de organizar un maratón en la capital sinaloense.

Fernando Medina León, director de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, reiteró el respaldo de la institución y destacó que el encuentro representa una oportunidad para promover la salud, la convivencia familiar, la inclusión y la participación ciudadana.

Daniela Campos, directora de Desarrollo del Deporte del Instituto Sinaloense del Deporte, también refrendó el acompañamiento del Gobierno del Estado y señaló que el maratón atrae a participantes de distintas regiones de México y otros países.

Carlos Verdugo, representante de los patrocinadores de Jaca Sport, destacó la participación de las empresas e instituciones que contribuyen con la logística y organización, y anunció que la marca vestirá a los participantes de esta edición.

El maratón mantiene además su compromiso social, al vincular la competencia con una causa benéfica a través de la Fundación Ganac.