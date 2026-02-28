Alzan empresarios sus voces en en Encuentro Ciudadano por Culiacán

En el tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, se realizó el Encuentro Ciudadano Culiacán en Conversación, el cual tuvo como ponentes a los empresarios Luis Osuna Vidaurri y Alberto Coppel Luken.

Ante un importante número de invitados, Alberto Coppel Luken respondió a inquietudes de los asistentes sobre los límites de la participación social y la responsabilidad gubernamental en la pacificación del estado.

Coppel consideró que las autoridades, al igual que cualquier ciudadano, enfrentan retos y realizan esfuerzos para atender la problemática, por lo que planteó la necesidad de buscar mecanismos de colaboración que permitan generar resultados.

“La autoridad es una persona como tú y como yo. Tenemos nuestros problemas y nuestras virtudes y nuestros defectos y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo”, expresó Coppel Luken.

Reiteró que la seguridad requiere de participación conjunta, comunicación efectiva y acciones para coordinarse entre ciudadanos e instituciones para lograr cambios en la situación de inseguridad que enfrenta el estado.

En su participación, el empresario Luis Osuna Vidaurri, director general de Grupo Panamá, resaltó que la recuperación del crecimiento económico y del empleo en Culiacán y en Sinaloa depende primero de garantizar condiciones de seguridad.

“Si no tenemos seguridad, lo que sigue no funciona nada. Creo que tenemos que seguir luchando, a ayudar, a sumarnos a estas acciones de pacificar”, sostuvo.

En ese sentido, el empresario mazatleco llamó a la ciudadanía a dejar de trasladar responsabilidades a gobierno y empresarios y asumir una corresponsabilidad frente a la situación que vive la ciudad.

“Creo que ya debemos de parar esa forma de aventar la vuelta por otro lado y agarrar la bolita nosotros, ¿verdad? los ciudadanos. Y miren, el sinaloense es una persona bien caritativa, algo nos está faltando en las últimas generaciones que no hemos embonado para poder llegar a las metas que queremos”, apuntó.