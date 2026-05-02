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Compromiso

Amayrani Nevárez y Miguel Alexis García formalizan su amor en emotiva velada familiar

La pareja reúne a sus familias para formalizar su compromiso y anuncia su boda para marzo de 2027
Marisela González |
02/05/2026 14:29
02/05/2026 14:29

En un ambiente lleno de emoción y significado, Amayrani Nevarez Páez y Miguel Alexis García Lizárraga dieron un paso importante en su historia de amor al comprometerse en matrimonio.

La especial ocasión tuvo lugar en un restaurante de la ciudad, donde ambos reunieron a sus familiares más cercanos para llevar a cabo la tradicional petición de mano, en un encuentro marcado por la alegría, los buenos deseos y la unión de dos familias.

Entre sus familiares estuvieron, Rosalío Nevarez y Lorena Páez, papás de Amaurani, así como su abuelita, Rafaela Camacho.

Así como, Miguel Luis García, papá de Alexis, y su tía, Martina Lizárraga.

Durante la velada, Miguel Alexis expresó su intención de compartir su vida con Amayrani, recibiendo la aprobación y bendición de los padres de la novia, en medio de aplausos y emotivos momentos.

Los futuros esposos compartieron su felicidad con los presentes y anunciaron que su boda está prevista para el 6 de marzo de 2027, fecha en la que celebrarán su amor rodeados de sus seres queridos.

  • $!Rosalío Nevárez, Miguel Alexis, Amayrani Nevárez, Rafaela Camacho y Lorena Páez.
    Rosalío Nevárez, Miguel Alexis, Amayrani Nevárez, Rafaela Camacho y Lorena Páez. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Miguel Luis García, Martina Lizárraga, Alexis García, Amayrani Nevarez y Claudia Arellano.
    Miguel Luis García, Martina Lizárraga, Alexis García, Amayrani Nevarez y Claudia Arellano. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Sandra Morales, los novios, y Jorge Lizárraga.
    Sandra Morales, los novios, y Jorge Lizárraga. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Oralia Manjarrez, Alexis García, Amayrani Nevarez y Miguel Luis García.
    Oralia Manjarrez, Alexis García, Amayrani Nevarez y Miguel Luis García. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Alexis García, Amayrani Nevárez, Carmen Nevárez Páez y Ximena Estrada Nevárez.
    Alexis García, Amayrani Nevárez, Carmen Nevárez Páez y Ximena Estrada Nevárez. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La pareja protagoniza una emotiva velada al formalizar su petición de mano.
    La pareja protagoniza una emotiva velada al formalizar su petición de mano. ( Fotos: Cortesía)
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