Amayrani Nevárez y Miguel Alexis García formalizan su amor en emotiva velada familiar

En un ambiente lleno de emoción y significado, Amayrani Nevarez Páez y Miguel Alexis García Lizárraga dieron un paso importante en su historia de amor al comprometerse en matrimonio.

La especial ocasión tuvo lugar en un restaurante de la ciudad, donde ambos reunieron a sus familiares más cercanos para llevar a cabo la tradicional petición de mano, en un encuentro marcado por la alegría, los buenos deseos y la unión de dos familias.

Entre sus familiares estuvieron, Rosalío Nevarez y Lorena Páez, papás de Amaurani, así como su abuelita, Rafaela Camacho.

Así como, Miguel Luis García, papá de Alexis, y su tía, Martina Lizárraga.

Durante la velada, Miguel Alexis expresó su intención de compartir su vida con Amayrani, recibiendo la aprobación y bendición de los padres de la novia, en medio de aplausos y emotivos momentos.

Los futuros esposos compartieron su felicidad con los presentes y anunciaron que su boda está prevista para el 6 de marzo de 2027, fecha en la que celebrarán su amor rodeados de sus seres queridos.