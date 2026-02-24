Gente
Ámbar Chicuate de Arévalo esperan a su segunda princesa

La pareja se renueva como papás y celebran con ilusión la llegada de Emilia, quien nacerá en marzo; familiares y amigas acompañan a la futura mamá en una emotiva fiesta de canastilla
Marisela González |
24/02/2026 14:41
Una etapa llena de ilusión y esperanza viven Ámbar Marbella Chicuate y Miguel Ángel Arévalo, quienes se preparan para recibir en marzo a su segunda hija, una linda princesa que llegará a completar su hogar.

La feliz noticia no solo tiene emocionados a los futuros papás, sino también a toda la familia, que desde el primer momento los ha colmado de felicitaciones y buenos deseos ante la próxima llegada de la cigüeña.

Su primogénita, Mía, espera con ternura convertirse en hermana mayor y compartir juegos y aventuras con la nueva integrante de la familia, que llevará por nombre Emilia.

Para celebrar esta dulce espera, Ámbar Marbella disfrutó de una cálida fiesta de canastilla organizada con cariño por sus familiares, entre ellas su mamá, Imelda Morales de Chicuate, quien cuidó cada detalle del especial encuentro.

Amigas y seres queridos se dieron cita para acompañar a la futura mamá, compartir consejos y expresarle su afecto en esta nueva etapa.

Entre risas, charlas y múltiples muestras de cariño, Ámbar agradeció la presencia de cada una de las asistentes, disfrutando cada instante de la reunión.

Sin duda, marzo marcará el inicio de un nuevo capítulo para la familia Arévalo Chicuate, que espera con amor la llegada de su segunda princesa.

  • $!Ámbar Marbella junto a su mamá Imelda Morales de Chicuate.
    Ámbar Marbella junto a su mamá Imelda Morales de Chicuate. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Cecilia Morales, Ámbar Marbella, Imelda Morales de Chicuate y Elisa Morales.
    Cecilia Morales, Ámbar Marbella, Imelda Morales de Chicuate y Elisa Morales. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La futura mamá entre sus suegros, Arturo Arévalo Sánchez y Wendy Gómez de Arévalo.
    La futura mamá entre sus suegros, Arturo Arévalo Sánchez y Wendy Gómez de Arévalo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Conchita Osuna, Mía Arévalo Chicuate, Olga Arévalo Sánchez y Olga Sánchez Segovia.
    Conchita Osuna, Mía Arévalo Chicuate, Olga Arévalo Sánchez y Olga Sánchez Segovia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ámbar Marbella entre algunas de sus invitadas.
    Ámbar Marbella entre algunas de sus invitadas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Violeta de Galván y Vicky Taylor.
    Violeta de Galván y Vicky Taylor. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Aleidy Cerecero y Kimberly Muñoz.
    Aleidy Cerecero y Kimberly Muñoz. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Andrea Michelle Chicuate y Héctor Eduardo Solano.
    Andrea Michelle Chicuate y Héctor Eduardo Solano. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Arturo Arévalo Sánchez y Wendy Gómez de Arévalo.
    Arturo Arévalo Sánchez y Wendy Gómez de Arévalo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mía Arévalo Chicuate y Olga Arévalo Sánchez
    Mía Arévalo Chicuate y Olga Arévalo Sánchez ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Yolanda Salas y Nery Ortega
    Yolanda Salas y Nery Ortega ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ámbar Marbella entre Valeria Gómez Llanos, Michelle Villarreal y María Tirado.
    Ámbar Marbella entre Valeria Gómez Llanos, Michelle Villarreal y María Tirado. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Miguel Ángel, Mía y Ámbar Marbella felices en la fiesta de canastilla.
    Miguel Ángel, Mía y Ámbar Marbella felices en la fiesta de canastilla. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
