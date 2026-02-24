Ámbar Chicuate de Arévalo esperan a su segunda princesa

Una etapa llena de ilusión y esperanza viven Ámbar Marbella Chicuate y Miguel Ángel Arévalo, quienes se preparan para recibir en marzo a su segunda hija, una linda princesa que llegará a completar su hogar.

La feliz noticia no solo tiene emocionados a los futuros papás, sino también a toda la familia, que desde el primer momento los ha colmado de felicitaciones y buenos deseos ante la próxima llegada de la cigüeña.

Su primogénita, Mía, espera con ternura convertirse en hermana mayor y compartir juegos y aventuras con la nueva integrante de la familia, que llevará por nombre Emilia.

Para celebrar esta dulce espera, Ámbar Marbella disfrutó de una cálida fiesta de canastilla organizada con cariño por sus familiares, entre ellas su mamá, Imelda Morales de Chicuate, quien cuidó cada detalle del especial encuentro.

Amigas y seres queridos se dieron cita para acompañar a la futura mamá, compartir consejos y expresarle su afecto en esta nueva etapa.

Entre risas, charlas y múltiples muestras de cariño, Ámbar agradeció la presencia de cada una de las asistentes, disfrutando cada instante de la reunión.

Sin duda, marzo marcará el inicio de un nuevo capítulo para la familia Arévalo Chicuate, que espera con amor la llegada de su segunda princesa.