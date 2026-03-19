Amplía Hospital Ángeles Culiacán sus servicios con su nueva Torre de Especialidades

Hospital Ángeles Culiacán está de fiesta, la institución médica realizó la inauguración de la nueva Torre de Especialidades, en un evento que reunió a toda la comunidad médica, directivos e invitados especiales.

Este nuevo espacio está creado para fortalecer la atención médica de alta calidad, y seguir ofreciendo servicios de excelencia a toda la comunidad sinaloense.

Con esta obra, Hospital Ángeles celebra un logro que reafirma su compromiso con la excelencia, con su comunidad médica y con la confianza que miles de pacientes han depositado en esta institución, marcando una nueva etapa para el hospital y para todos los que forman parte de esta historia de su presente y su futuro.

Sinuhé Pasos Salazar, director general de Hospital Ángeles Culiacán, destacó estar viviendo un momento emotivo, especial y tan representativo para la institución, de la que el formado parte desde hace 28 años, dejando un precedente de un antes y un después en la medicina.

“Hoy abrimos las puertas a nuevas generaciones, a las que hoy están en su máximo esplendor y por supuesto, reconozco y dejo muy amplio el crecimiento que hoy en día va a surgir en este hospital, a través de esta nueva torre de especialidades, hoy vamos a dejar la meta muy alta, e incentivar a que el mismo corporativo y el comité de socios, sigan invirtiendo en esta ciudad, porque hay que reconocer el trabajo bien hecho y lo que hemos nosotros logrado, como lo es esta torre, a pesar de las situaciones que hemos vivido en los últimos meses”, resaltó.

Hoy Hospital Ángeles Culiacán alcanza un nuevo nivel con la apertura de la nueva torre, un espacio diseñado para ampliar la capacidad hospitalaria, integrar nuevas especialidades, fortalecer la atención de alta complejidad y responder al crecimiento sostenido de la región.

La nueva torre, se resaltó, representa una inversión a largo plazo, inversión en infraestructura de vanguardia, y el compromiso permanente de ofrecer servicios médicos con los más altos estándares de calidad, consolidándose así, como un referente en alta especialidad, innovación tecnológica y excelencia médica en el noroeste del país.