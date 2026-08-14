Amplia sus servicios Embryogen, en el Hospital Ángeles

Embryogen Centro de Fertilidad, Clínica de la Mujer abrió sus puertas al público, brindando en un solo lugar, un centro de alta especialidad ubicado en la nueva Torre de Hospital Ángeles Culiacán, cubriendo así la atención de la mujer en cada una de las etapas de su vida.

La doctora Patricia Márquez Iribe, directora médica de la clínica, destacó que Embryogen nació hace 12 años, brindando atención a las parejas con infertilidad, y durante todo este tiempo han tenido la fortuna de realizar más de 7 mil ciclos de reproducción asistida y haber visto nacer a más de 3 mil 500 bebés.

“La clínica nació con el propósito de acompañar a las mujeres en las distintas etapas de su vida bajo un modelo innovador de atención integral, multidisciplinario y centrado en sus necesidades, desde adolescencia, temas de infertilidad, ginecología, urología ginecológica, prevención de enfermedades, climaterio y menopausia”, detalló”.

La clínica está integrada por 10 médicos especialistas en distintas áreas, con mucha experiencia, pero sobre todo con el sello que distingue a Embryogen, una excelente calidad humana, listos para atender a la mujer en toda la etapa de su vida, brindando un servicio completo en un solo lugar.

La propuesta de Embryogen se fortalece gracias a Hospital Ángeles Culiacán, que brinda el respaldo de su infraestructura hospitalaria y tecnología de vanguardia, haciendo posible este nuevo concepto de atención especializada para la mujer en Sinaloa.

Durante el evento, se contó con la presencia de invitados especiales, médicos de la institución, directivos del Hospital Ángeles Culiacán, funcionarios y público en general.