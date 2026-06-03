Amplía Tec de Monterrey su oferta educativa en Sinaloa

El Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, presentó dos nuevas carreras, con una manera de impulsar la innovación, la creatividad y el desarrollo de la región, se trata de las carreras de Arquitectura e Ingeniería en Tecnologías Computacionales (ITC).

De esta manera, Tec de Monterrey da un paso decisivo con el lanzamiento de estas dos nuevas opciones, las cuales estarán disponibles en su campus a partir del semestre de agosto de 2027, respondiendo así a los retos actuales, con nuevas oportunidades para las y los jóvenes de la región.

Richard David Huett, director general del Tec de Monterrey, detalló que esta es la apuesta de la institución para fortalecer a Sinaloa la oferta educativa, reconociendo el talento de los jóvenes, el compromiso de sus maestros y así poder más opciones transformación.

”El Tec siempre está buscando contar con grandes aliados y buscar programas que van a tener éxito en la formación para los estudiantes de ambas carreras, quienes ingresarán a ambas carreras a partir de agosto de 2027, con salones formados por 25 alumnos por carrera para empezar”, detalló Huett.

Subrayó que al día de hoy, Tec de Monterrey cuenta con cinco carreras completas, a las que se sumarán Arquitectura y e Ingenieria en Tecnologías Computacionales, sumando así siete opciones de carrera a elegir.

”Más que el número en sí de las carreras, yo creo que lo que respalda el compromiso del Tec de estar en Culiacán, es seguir buscando con la comunidad más opciones para formar a los jóvenes”, dijo.

En el evento se informó también que, los estudiantes de Arquitectura aprenderán a crear espacios con impacto positivo, integrando sostenibilidad, inclusión y tecnología desde el primer semestre, además, desarrollarán una visión crítica global que les permita formular propuestas arquitectónicas responsables, gestionar proyectos con enfoque ético.

Mientras que los estudiantes de la Ingeniería en Tecnologías Computacionales, desarrollarán habilidades para resolver problemas complejos, mediante la programación, inteligencia artificial, análisis de datos y desarrollo de software, igualmente con una visión ética y global.

Durante la presentación de la carrera de ITC se tuvo como invitados a David Alonso Cantú, director de entrada de computación e inteligencia artificial, Ricardo Álvarez, Gerente de Innovación Estratégica de Coppel y a Jorge Gutiérrez, Director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias.

Por parte de la carrera de Aquitectura, se tuvieron como invitadas a Diana Susana Urías, Decana Regional de Arquitectura del Tec de Monterrey, Bárbara Apodaca, Directora de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP, así como de Claudia Juliana Gómez, de Arquitectura Campus Sinaloa.