Ana Mendívil: ‘El Carnaval para mí es mi identidad y es lo que yo amo de mi puerto’

Ana Mendívil Salman creció como la mayoría de las niñas mazatlecas, que cuando ven a la Reina del Carnaval desfilar en su carroza sueñan con estar en su lugar.

La joven de 23 años y estudiante de la Licenciatura en Derecho dice que la máxima fiesta del puerto es una gran tradición, misma que desde pequeña la ha vivido en compañía de sus seres queridos.

“El Carnaval es una gran tradición, que vivimos con mucho orgullo los mazatlecos y también los turistas, sus eventos son increíbles, por ejemplo, el Combate Naval; su música nos hace vivir momentos mágicos, el desfile donde admiramos la majestuosidad de las carrozas y la alegría de las comparsas, para mí el Carnaval es mi identidad y es lo que amo de mi puerto”, comentó.

“Me siento muy orgullosa de vivir esta tradición y muy orgullosa de formar parte de ella, porque el mazatleco forma parte de la fiesta porque la vivimos desde chicos, crecimos con eso, es nuestra cultura, está en nuestra sangre, el carnaval es mágico, y para mí es esta tradición que la presumo por todos lados a donde quiera que yo vaya”.

La hija de Cristina Salman y Alfonso Mendívil asegura que siempre ha estado al pendiente de la fiesta y de todas sus actividades, por eso se animó a cumplir uno de sus sueños y superar así sus miedos de ser candidata.

“Esta fiesta la vivo siempre con las personas que amo, con mi familia, con mis amigos, no me pierdo el desfile, ningún concierto, ninguna coronación, siempre estoy al pendiente de todo y ahora me siento muy feliz de estarla viviendo del otro lado, yo soy de las personas que voy desde tempranísimo el domingo y martes para esperar el desfile, y ahora me toca estar del otro lado, y eso me hace sentir feliz, y me hace sentir una ganadora, porque al momento de estar arriba de una carroza real, sea cual sea mi puesto para mi mágico”.

La experiencia hasta el momento dijo ser muy positiva.

“Estoy viviendo la experiencia de la mejor manera, con una actitud positiva, con una actitud alegre y qué padre que ahora ya conozco los dos lados, estoy conociendo este lado ahora de ser candidata, porque yo crecí viendo las carrozas, y me dije, ‘algún día yo quiero usar un vestido real, algún día yo quiero estar ahí, algún día yo quiero vivir lo que viven ellas’, y ahora lo estoy cumpliendo, para mí es mágico”.