Ana Santos celebra su cumpleaños rodeada de Armys en una fiesta inspirada en BTS

Una celebración llena de color y entusiasmo disfrutó Ana Santos con motivo de su cumpleaños, el cual tuvo como temática a BTS, la popular agrupación surcoreana de K-pop.

Amigos se reunieron para consentir a la festejada en una convivencia ambientada con la música del grupo, además de participar en un intercambio de freebies, una dinámica muy popular entre los seguidores de BTS, quienes comparten recuerdos y artículos coleccionables.

La decoración, los detalles inspirados en la banda y el ambiente de convivencia hicieron de la reunión una experiencia especial para Ana y sus invitados, quienes aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías y celebrar una fecha inolvidable.