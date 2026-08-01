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De festejo

Ana Santos celebra su cumpleaños rodeada de Armys en una fiesta inspirada en BTS

Amigos compartieron una divertida convivencia inspirada en la famosa agrupación de K-pop, donde no faltó la música, la decoración temática y el intercambio de freebies
Marisela González |
01/08/2026 13:53
01/08/2026 13:53

Una celebración llena de color y entusiasmo disfrutó Ana Santos con motivo de su cumpleaños, el cual tuvo como temática a BTS, la popular agrupación surcoreana de K-pop.

Amigos se reunieron para consentir a la festejada en una convivencia ambientada con la música del grupo, además de participar en un intercambio de freebies, una dinámica muy popular entre los seguidores de BTS, quienes comparten recuerdos y artículos coleccionables.

La decoración, los detalles inspirados en la banda y el ambiente de convivencia hicieron de la reunión una experiencia especial para Ana y sus invitados, quienes aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías y celebrar una fecha inolvidable.

  • $!Ana Santos posa feliz junto a su pastel durante la celebración de su cumpleaños.
    Ana Santos posa feliz junto a su pastel durante la celebración de su cumpleaños. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Hannye Enríquez y Edith Perea con la cumpleañera.
    Hannye Enríquez y Edith Perea con la cumpleañera. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Algunos de los presentes posaron con imágenes de los integrantes de BTS.
    Algunos de los presentes posaron con imágenes de los integrantes de BTS. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los asistentes aprovecharon la ocasión para intercambiar freebies y compartir su afición por el K-pop.
    Los asistentes aprovecharon la ocasión para intercambiar freebies y compartir su afición por el K-pop. ( Fotos: Cortesía)
  • $!María, Kasumi, Aremy y Saritd en el cumpleaños de Ana.
    María, Kasumi, Aremy y Saritd en el cumpleaños de Ana. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La celebración estuvo llena de color, música y recuerdos compartidos con sus amigos.
    La celebración estuvo llena de color, música y recuerdos compartidos con sus amigos. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La celebración incluyó una actividad artística donde los asistentes plasmaron su gusto por el grupo y celebraron el Festa BTS 2026.
    La celebración incluyó una actividad artística donde los asistentes plasmaron su gusto por el grupo y celebraron el Festa BTS 2026. ( Fotos: Cortesía)
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