Anahí I brilla en elegante recepción previa a su coronación en el Carnaval 2026

Con gran elegancia y en un ambiente colmado de cariño, se llevó a cabo la recepción previa a la coronación de Anahí I, soberana del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

Familiares, integrantes del comité organizador e invitados especiales se dieron cita en el coctel preparado para la nueva soberana previo a que viviera uno de los momentos más significativos de su vida.

Ataviada con un elegante atuendo en tonos dorados brillantes que evocaban el espíritu libre como una gaviota, Anahí I recibió cálidas felicitaciones y muestras de cariño.

Con una sonrisa compartió abrazos, fotografías y palabras de agradecimiento, reiterando su orgullo por representar a los mazatlecos en esta edición que rinde homenaje a la música sinaloense.

Durante la recepción, los asistentes disfrutaron de bocadillos y bebidas, entre amenas pláticas carnestolendas.