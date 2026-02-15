Gente
Anahí I brilla en elegante recepción previa a su coronación en el Carnaval 2026

La nueva soberana del Carnaval 2026 ‘Arriba la Tambora 2’ recibió el cariño de familiares, amigos e integrantes del comité organizador, en una velada llena de tradición, música sinaloense y emotivos mensajes
Marisela González |
15/02/2026 12:33
Con gran elegancia y en un ambiente colmado de cariño, se llevó a cabo la recepción previa a la coronación de Anahí I, soberana del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

Familiares, integrantes del comité organizador e invitados especiales se dieron cita en el coctel preparado para la nueva soberana previo a que viviera uno de los momentos más significativos de su vida.

Ataviada con un elegante atuendo en tonos dorados brillantes que evocaban el espíritu libre como una gaviota, Anahí I recibió cálidas felicitaciones y muestras de cariño.

Con una sonrisa compartió abrazos, fotografías y palabras de agradecimiento, reiterando su orgullo por representar a los mazatlecos en esta edición que rinde homenaje a la música sinaloense.

Durante la recepción, los asistentes disfrutaron de bocadillos y bebidas, entre amenas pláticas carnestolendas.

    Anahí entre su mamá Ariana Aguilar y Paloma y Mariana Estrada.
    Andrea García, Marbella Rivera, Joanna Castillo y Marbella Medina. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Anahí I y sus Princesas Reales, entre Luis Antonio Ríos “Momo”, Eneyda Rocha, presidenta del DIF Municipal; la Alcaldesa Estrella Palacios y Óscar García, director del Instituto de Cultura. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Luis Antonio Ríos “Momo” fue el creador del atuendo real de Anahí I. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Eleonora Margarita Aguilar de Aguilar, Reina homenajeada por su 50 aniversario, junto a Anahí I, Reina actual del Carnaval de Mazatlán 2026. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Joanna Castillo entre su hermana Yeraldín Castillo y su mamá Guadalupe Monroy. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Anahí I entre las embajadoras de la belleza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Carolina Ruelas, Eileen Cruz y Andrea García. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Karely Tirado, Danya Moreno y Monserrat Zamudio. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    La Alcaldesa Estrella Palacios, entre Kathya Morales, Reina de los Juegos Florales 1992 y Tania Álvarez, Reina de los Juegos Florales de 1999. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Anahí Esparza y Lucero Lizárraga, Reinas del Carnaval de Mazatlán 2026 y 2025, respectivamente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Celia Correa de Lizárraga, la Alcaldesa Estrella Palacios y la pequeña Ximena Lizárraga Correa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Maribel Ojeda, Cristina Meza y Yosselyn Meza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Guillermo Orrante, Elisa Gutiérrez, Romeo Antonio y Astrid Tirado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
