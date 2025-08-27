Analizan ‘El Futuro de Sinaloa: ¿Hacia dónde y cómo?’

Productores sinaloenses asistieron en el tema de la situación del campo al asistir a la conferencia El futuro de Sinaloa, ¿hacia dónde y cómo?, en el Auditorio de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

Dicho conversatorio tuvo el propósito de abrir un espacio para dialogar y reflexionar sobre los grandes retos y oportunidades del campo sinaloense.

Roberto Bazúa, presidente de la AARC, compartió que en este evento se expresan opiniones, experiencias, consideraciones entre quienes están involucrados directamente en las labores de la activvidad agrícola de Sinaloa, sin duda, uno de los motores más importantes de la economía de la entidad.

“Hoy el sector agrícola está mal, está desprotegido, abandonado, viviendo una falta de atención gubernamental, al que le falta un conjunto de iniciativas que deben tener los propios productores para salir adelante, por eso estamos reunidos aquí, para escuchar a quienes tienen mucho que decir con respecto a la reactivación del campo de Sinaloa”, dijo Bazúa.

En esta ocasión participaron Enrique Riveros, ex dirigente de la AARC, Cristina Ibarra, presidenta de la Federación de Colegios de Economistas, los productores Juan Enrique Habermann, Sergio Esquer, entre otros.