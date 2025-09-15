Ángel Miguel festeja su cumpleaños con ‘Las Tortugas Ninja’

Su octavo cumpleaños celebró Ángel Miguel Maldonado Zubiría, quien tuvo como invitados a los personajes de la película “Las Tortugas Ninja”, cuya imagen lució en la mesa principal y en su camiseta.

Sus papás, Rosy Yazmín Zubiría y Miguel Ángel Maldonado Muñoz organizaron una fiesta para consentirlo.

Junto a sus primos y amiguitos, el cumpleañero se la pasó de lo mejor rompiendo la piñata y junto a la pintacaritas, quienes se encargaron de dibujar las figuras que les pedían los invitados.

El cumpleañero recibió cariñosas felicitaciones de sus abuelos, amigos y demás familiares, quienes lo consintieron más ese día tan especial.