Ángel Miguel festeja su cumpleaños con ‘Las Tortugas Ninja’

Protagoniza una fiesta con los personajes de la caricatura animada preferida
Marisela González |
15/09/2025 10:54
Su octavo cumpleaños celebró Ángel Miguel Maldonado Zubiría, quien tuvo como invitados a los personajes de la película “Las Tortugas Ninja”, cuya imagen lució en la mesa principal y en su camiseta.

Sus papás, Rosy Yazmín Zubiría y Miguel Ángel Maldonado Muñoz organizaron una fiesta para consentirlo.

Junto a sus primos y amiguitos, el cumpleañero se la pasó de lo mejor rompiendo la piñata y junto a la pintacaritas, quienes se encargaron de dibujar las figuras que les pedían los invitados.

El cumpleañero recibió cariñosas felicitaciones de sus abuelos, amigos y demás familiares, quienes lo consintieron más ese día tan especial.

  • $!Miguel Ángel entre sus padres, Jazmín Zubiría y Miguel Ángel Maldonado, y su tía, Lahuryn Zubiría.
    Miguel Ángel entre sus padres, Jazmín Zubiría y Miguel Ángel Maldonado, y su tía, Lahuryn Zubiría. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Miguel Ángel junto a su primo Fernando.
    Miguel Ángel junto a su primo Fernando. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El cumpleañero se pinta una tortuga ninja en el brazo.
    El cumpleañero se pinta una tortuga ninja en el brazo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Miguel Ángel con su abuelita paterna, Martha Cecilia Muñoz.
    Miguel Ángel con su abuelita paterna, Martha Cecilia Muñoz. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Miguel Ángel feliz el día de su cumpleaños.
    Miguel Ángel feliz el día de su cumpleaños. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Un pastel de dos pisos con el número 8 y la imagen de la tortuga ninja Raphael.
    Un pastel de dos pisos con el número 8 y la imagen de la tortuga ninja Raphael. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
