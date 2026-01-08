Año nuevo, cuerpo sano en Ludus Magnus

Con la llegada del Año Nuevo, muchos son los propósitos que se quieren cumplir, uno de ellos es el de mejorar la salud y la imagen, y eso lo saben muy bien los clientes del Centro de Acondicionamiento Físico Ludus Magnus, quienes este 2026 volvieron llenos de energía y muchas ganas de cambiar su vida, a través de una buena alimentación y ejercicio.

En cualquiera de sus programas, como el 22-22, FITT, Funcional, WOW, entre otros, los clientes disfrutan de una buena sesión de ejercicios, impartidas por instructores físicos profesionales, quienes cuidan que todo el trabajo físico que realicen sus clientes lo hagan de la mejor manera, evitando cualquier lesión físicia, además de brindar una asesoría especial en alimentación para que lleguen a sus metas, verse bien y sentirse mejor.

Le interesa conocer más sobre Ludus Magnus está ubicado en Carlos Lineo 1913 Norte, Colonia Chapultepec, a un costado del Jardín Botánico.