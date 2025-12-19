ANSPAC Mazatlán celebra su posada en un ambiente de unión y espíritu navideño

En un ambiente lleno de alegría, convivencia y espíritu decembrino, se llevó a cabo la tradicional posada de ANSPAC Mazatlán, un encuentro que reunió a sus integrantes de las diferentes unidades para celebrar la temporada navideña y fortalecer los lazos de amistad.

Durante el evento, Coco Urrea de Valadés, presidenta de la agrupación, dirigió un emotivo mensaje a las asistentes, destacando el valor de la unión, la gratitud y la reflexión propia de estas fechas decembrinas.

Posteriormente, las invitadas participaron en actividades típicas de la temporada, como la tradicional quiebra de piñata y el canto de villancicos, que animaron la celebración.

La tarde-noche estuvo acompañada de música en vivo, creando un ambiente festivo y cálido, mientras las asistentes disfrutaron de una cena especialmente preparada para la ocasión.

Además, aprovecharon el decorado navideño instalado en el lugar para tomarse fotografías del recuerdo, capturando momentos especiales de la convivencia.