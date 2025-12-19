Gente
Convivencia

ANSPAC Mazatlán celebra su posada en un ambiente de unión y espíritu navideño

Las integrantes de las diferentes unidades de la agrupación disfrutaron de una alegre posada decembrina que incluyó mensaje navideño, piñata, villancicos, música en vivo y una cena especialmente preparada para la ocasión
Marisela González |
19/12/2025 15:12
En un ambiente lleno de alegría, convivencia y espíritu decembrino, se llevó a cabo la tradicional posada de ANSPAC Mazatlán, un encuentro que reunió a sus integrantes de las diferentes unidades para celebrar la temporada navideña y fortalecer los lazos de amistad.

Durante el evento, Coco Urrea de Valadés, presidenta de la agrupación, dirigió un emotivo mensaje a las asistentes, destacando el valor de la unión, la gratitud y la reflexión propia de estas fechas decembrinas.

Posteriormente, las invitadas participaron en actividades típicas de la temporada, como la tradicional quiebra de piñata y el canto de villancicos, que animaron la celebración.

La tarde-noche estuvo acompañada de música en vivo, creando un ambiente festivo y cálido, mientras las asistentes disfrutaron de una cena especialmente preparada para la ocasión.

Además, aprovecharon el decorado navideño instalado en el lugar para tomarse fotografías del recuerdo, capturando momentos especiales de la convivencia.

  Rayito Arias de Rodríguez, integrante del Consejo Directivo de Anspac Mazatlán, junto a Coco Urrea de Valadés, presidenta de Anspac Mazatlán e integrantes del comité.
    Rayito Arias de Rodríguez, integrante del Consejo Directivo de Anspac Mazatlán, junto a Coco Urrea de Valadés, presidenta de Anspac Mazatlán e integrantes del comité. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  Las chicas de la Unidad San Juan Apóstol se toman la fotografía del recuerdo.
    Las chicas de la Unidad San Juan Apóstol se toman la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  Representantes de la Unidad de Jubilados y Pensionados coordinados por Ana Luisa Lizárraga, reunidas para celebrar la temporada navideña.
    Representantes de la Unidad de Jubilados y Pensionados coordinados por Ana Luisa Lizárraga, reunidas para celebrar la temporada navideña. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  Melly Sánchez, María de los Ángeles Cárdenas, María Hernández, Vivian Troncoso y Adriana Olivos.
    Melly Sánchez, María de los Ángeles Cárdenas, María Hernández, Vivian Troncoso y Adriana Olivos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  La Unidad San Guido María Conforti participa en una jornada de convivencia y unión.
    La Unidad San Guido María Conforti participa en una jornada de convivencia y unión. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  Rosy Macías, Lupita Salazar, Xóchith Cazares, Eunice Reyes, Estefania Minor, Teresa Minor, Elena Trejo y Alma Olmeda, de la Unidad Ocean Palace.
    Rosy Macías, Lupita Salazar, Xóchith Cazares, Eunice Reyes, Estefania Minor, Teresa Minor, Elena Trejo y Alma Olmeda, de la Unidad Ocean Palace. ( Adán Valdovines / Noroeste)
  Las integrantes de la Unidad Divino Redentor aprovecharon el decorado navideño como marco ideal para tomarse fotografías del recuerdo.
    Las integrantes de la Unidad Divino Redentor aprovecharon el decorado navideño como marco ideal para tomarse fotografías del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  Shessid Bramasco, Francis Ruiz, Silvia Gómez, Thania Valdés y Amalia Lara, de la Unidad Petroil.
    Shessid Bramasco, Francis Ruiz, Silvia Gómez, Thania Valdés y Amalia Lara, de la Unidad Petroil. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  Integrantes de la Unidad Parroquia San Isidro Labrador de El Walamo durante la posada decembrina.
    Integrantes de la Unidad Parroquia San Isidro Labrador de El Walamo durante la posada decembrina. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  Liz Benítez, Mechita Cubillas, Vicky Torres de Aguilar, Tommy Uribe, Verónica López, Martha Gámez, Guillermina Ramos y Consuelo Romero.
    Liz Benítez, Mechita Cubillas, Vicky Torres de Aguilar, Tommy Uribe, Verónica López, Martha Gámez, Guillermina Ramos y Consuelo Romero. ( Adán Valdovines / Noroeste)
  Unidad Grupo Alerta
    Unidad Grupo Alerta ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
#Anspac Mazatlán
