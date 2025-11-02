Gente
ANSPAC Mazatlán realiza su primer Mini Seminario con el conferencista Óscar García

Con el tema ‘Hacer del servicio a los demás un estilo de vida. ¿Te hace sentido?’, el Life & Business Coach inspiró a las asistentes a reflexionar sobre el valor del servicio, la fe y el propósito personal.
Marisela González
02/11/2025
ANSPAC Mazatlán realizó su primer Mini Seminario con la participación del conferencista Óscar García Osuna, Life & Business Coach, quien compartió con las asistentes el tema “Hacer del servicio a los demás un estilo de vida. ¿Te hace sentido?”.

El evento dio comienzo con un cálido mensaje de bienvenida a cargo de la presidenta de la agrupación, Coco Urrea de Valadés, quien expresó su entusiasmo por abrir un espacio de crecimiento humano y espiritual.

Durante su conferencia, que tuvo lugar en el Auditorio del Tecmilenio Mazatlán, García Osuna invitó a reflexionar sobre el verdadero significado del apostolado y el servicio, cuestionando qué sucede cuando el esfuerzo no es reconocido y cómo el acto de servir cobra fuerza al provenir desde el interior.

A través de una dinámica grupal sobre sesgos inconscientes, las participantes pudieron vivir en carne propia la importancia de la empatía y la conciencia al momento de servir.

El mensaje central del encuentro se sintetizó en la frase “El amor de ANSPAC es llevar la fe cuando hay tiempos inciertos. ¿Te hace sentido?”, una invitación a mantener la fe activa mediante acciones concretas de servicio.

Al finalizar, Coco Urrea de Valadés entregó al conferencista un reconocimiento y un obsequio en agradecimiento por su valiosa aportación.

  • $!El Comité de ANSPAC Mazatlán, encabezado por Coco Urrea de Valadés, fue el anfitrión del evento.
    El Comité de ANSPAC Mazatlán, encabezado por Coco Urrea de Valadés, fue el anfitrión del evento. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Óscar García en plena conferencia.
    Óscar García en plena conferencia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Coco Urrea de Valadés expresó unas palabras a las asistentes.
    Coco Urrea de Valadés expresó unas palabras a las asistentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Francis Ruiz, Sandra Gaviño, Mariana Gamboa y Paty Witte.
    Francis Ruiz, Sandra Gaviño, Mariana Gamboa y Paty Witte. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucero Lara, Norma López y Claudia Patrón.
    Lucero Lara, Norma López y Claudia Patrón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rosa María Armenta, Leticia Durán, Lucy Calleros de Soto, Lupita Esparza, Sandra Gaviño y Francis Ruiz.
    Rosa María Armenta, Leticia Durán, Lucy Calleros de Soto, Lupita Esparza, Sandra Gaviño y Francis Ruiz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Xóchitl Cazares, Alma Olmeda y Lupita Salazar.
    Xóchitl Cazares, Alma Olmeda y Lupita Salazar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Adriana Arciga, Vivian Troncoso, Meli Sánchez, Irma Santillán, Alma Rosa Ramos, Irma García, Roxana Mojica y Adriana Olivas.
    Adriana Arciga, Vivian Troncoso, Meli Sánchez, Irma Santillán, Alma Rosa Ramos, Irma García, Roxana Mojica y Adriana Olivas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Coco Urrea de Valadés, Norma Osuna y Liz Benítez.
    Coco Urrea de Valadés, Norma Osuna y Liz Benítez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Clara, Leonor y Ana Luisa Lizárraga.
    Clara, Leonor y Ana Luisa Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Guadalupe Osuna, Edith Carrasco, Celida Hernández, Cintya Veliz y Leticia Durán.
    María Guadalupe Osuna, Edith Carrasco, Celida Hernández, Cintya Veliz y Leticia Durán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Thania Valdés y Soraya Tiznado.
    Thania Valdés y Soraya Tiznado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cecy Aguirre, Ángeles Escalante, María Elvira Castro y Lucero Romero.
    Cecy Aguirre, Ángeles Escalante, María Elvira Castro y Lucero Romero. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María de Lourdes Reyes, Marissa Valdez y Bety Mellado.
    María de Lourdes Reyes, Marissa Valdez y Bety Mellado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucy Calleros de Soto y Lupita Esparza.
    Lucy Calleros de Soto y Lupita Esparza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
