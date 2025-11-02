ANSPAC Mazatlán realiza su primer Mini Seminario con el conferencista Óscar García

ANSPAC Mazatlán realizó su primer Mini Seminario con la participación del conferencista Óscar García Osuna, Life & Business Coach, quien compartió con las asistentes el tema “Hacer del servicio a los demás un estilo de vida. ¿Te hace sentido?”.

El evento dio comienzo con un cálido mensaje de bienvenida a cargo de la presidenta de la agrupación, Coco Urrea de Valadés, quien expresó su entusiasmo por abrir un espacio de crecimiento humano y espiritual.

Durante su conferencia, que tuvo lugar en el Auditorio del Tecmilenio Mazatlán, García Osuna invitó a reflexionar sobre el verdadero significado del apostolado y el servicio, cuestionando qué sucede cuando el esfuerzo no es reconocido y cómo el acto de servir cobra fuerza al provenir desde el interior.

A través de una dinámica grupal sobre sesgos inconscientes, las participantes pudieron vivir en carne propia la importancia de la empatía y la conciencia al momento de servir.

El mensaje central del encuentro se sintetizó en la frase “El amor de ANSPAC es llevar la fe cuando hay tiempos inciertos. ¿Te hace sentido?”, una invitación a mantener la fe activa mediante acciones concretas de servicio.

Al finalizar, Coco Urrea de Valadés entregó al conferencista un reconocimiento y un obsequio en agradecimiento por su valiosa aportación.