Anspac Mazatlán renueva su fe en peregrinación hacia La Puntilla

Integrantes de Anspac Mazatlán realizaron su tradicional caminata en honor a la Virgen de Guadalupe, que concluyó en el monumento de La Puntilla con una misa oficiada por el Padre Daniel Arellano.
Marisela González |
09/12/2025 17:03
Con devoción, animadoras de Anspac Mazatlán llevaron a cabo su tradicional peregrinación rumbo a La Puntilla en honor a la Virgen de Guadalupe.

La actividad, que se lleva a cabo año con año, reúne a las damas quienes expresan su fe y agradecimiento a la Morenita del Tepeyac.

El recorrido se celebró por las avenidas del fraccionamiento Playa Sur y las asistentes portaron algunas imágenes de la virgen y en su caminar iban rezando El Santo Rosario.

Durante el trayecto se vivió un ambiente de respeto y unión, marcado por momentos de oración y reflexiones personales.

Al llegar al monumento de la Virgen de La Puntilla, las peregrinas se congregaron a sus pies para participar en la misa especial celebrada por el Padre Daniel Arellano, quien dirigió un mensaje centrado en la esperanza, la solidaridad y la importancia de mantener la fe en comunidad.

  • $!Integrantes de Anspac Mazatlán avanzan en peregrinación rumbo a La Puntilla en honor a la Virgen de Guadalupe.
    Integrantes de Anspac Mazatlán avanzan en peregrinación rumbo a La Puntilla en honor a la Virgen de Guadalupe. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La peregrinación se celebró por las avenidas del Fraccionamiento Playa Sur.
    La peregrinación se celebró por las avenidas del Fraccionamiento Playa Sur. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Angelina Domínguez y Emiliana Ramírez.
    Angelina Domínguez y Emiliana Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María Muñoz y Marisol Rodríguez.
    María Muñoz y Marisol Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lucy Calleros de Soto y Coco Urrea de Valadés.
    Lucy Calleros de Soto y Coco Urrea de Valadés. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Norma López, Martha Barrón y Luz del Carmen Gil.
    Norma López, Martha Barrón y Luz del Carmen Gil. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María Luisa Platas y Rossy Alapizco.
    María Luisa Platas y Rossy Alapizco. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Chayito Cruz, Refugio Álvarez y Mitsi Paola Sánchez.
    Chayito Cruz, Refugio Álvarez y Mitsi Paola Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mariana Gamboa y Rebeca Mejía.
    Mariana Gamboa y Rebeca Mejía. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Zoveyda Félix y Armida Lizárraga.
    Zoveyda Félix y Armida Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Matilde Terrones, Socorro Bautista, Patricia Morena, Chayito Castillo y Catalina Morales.
    Matilde Terrones, Socorro Bautista, Patricia Morena, Chayito Castillo y Catalina Morales. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La misa se celebró a los pies de la Virgen de la Puntilla.
    La misa se celebró a los pies de la Virgen de la Puntilla. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Coco Urrea de Valadés, presidenta de Anspac Mazatlán, leyó unas de las lecturas de la misa.
    Coco Urrea de Valadés, presidenta de Anspac Mazatlán, leyó unas de las lecturas de la misa. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El Padre Daniel Arellano ofició la ceremonia religiosa en La Puntilla.
    El Padre Daniel Arellano ofició la ceremonia religiosa en La Puntilla. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
