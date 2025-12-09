Anspac Mazatlán renueva su fe en peregrinación hacia La Puntilla

Con devoción, animadoras de Anspac Mazatlán llevaron a cabo su tradicional peregrinación rumbo a La Puntilla en honor a la Virgen de Guadalupe.

La actividad, que se lleva a cabo año con año, reúne a las damas quienes expresan su fe y agradecimiento a la Morenita del Tepeyac.

El recorrido se celebró por las avenidas del fraccionamiento Playa Sur y las asistentes portaron algunas imágenes de la virgen y en su caminar iban rezando El Santo Rosario.

Durante el trayecto se vivió un ambiente de respeto y unión, marcado por momentos de oración y reflexiones personales.

Al llegar al monumento de la Virgen de La Puntilla, las peregrinas se congregaron a sus pies para participar en la misa especial celebrada por el Padre Daniel Arellano, quien dirigió un mensaje centrado en la esperanza, la solidaridad y la importancia de mantener la fe en comunidad.