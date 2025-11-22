Anspac Mazatlán reúne a amigas en una entretenida tarde de bingo

En un ambiente de entusiasmo y sana convivencia, Anspac Mazatlán celebró una amena tarde de bingo que reunió a animadoras e invitadas especiales.

El encuentro fue diseñado para fomentar la convivencia y apoyar las actividades de la agrupación.

La presidenta de la agrupación, Coco Urrea de Valadés, fue la encargada de dar la cálida bienvenida a las asistentes, agradeciendo su presencia y resaltando la importancia de estos espacios que fortalecen los lazos entre las integrantes.

El evento transcurrió entre risas, emoción y el sonido característico de los números anunciados, mientras las participantes competían por los diferentes premios preparados para la tarde.

Mesas decoradas con detalles coloridos, refrigerios y un ambiente relajado hicieron de la reunión un momento especialmente agradable.

Las asistentes aprovecharon para convivir, compartir anécdotas y disfrutar de una actividad que ya se ha convertido en tradición dentro de la agrupación.

Al final, varias de ellas resultaron ganadoras de los juegos, lo que añadió un toque de alegría extra al encuentro.