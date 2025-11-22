Gente
Reunión de damas

Anspac Mazatlán reúne a amigas en una entretenida tarde de bingo

La presidenta de la agrupación, Coco Urrea de Valadés, dio la bienvenida a las asistentes durante una jornada llena de convivencia y alegría
Marisela González |
22/11/2025 14:27
En un ambiente de entusiasmo y sana convivencia, Anspac Mazatlán celebró una amena tarde de bingo que reunió a animadoras e invitadas especiales.

El encuentro fue diseñado para fomentar la convivencia y apoyar las actividades de la agrupación.

La presidenta de la agrupación, Coco Urrea de Valadés, fue la encargada de dar la cálida bienvenida a las asistentes, agradeciendo su presencia y resaltando la importancia de estos espacios que fortalecen los lazos entre las integrantes.

El evento transcurrió entre risas, emoción y el sonido característico de los números anunciados, mientras las participantes competían por los diferentes premios preparados para la tarde.

Mesas decoradas con detalles coloridos, refrigerios y un ambiente relajado hicieron de la reunión un momento especialmente agradable.

Las asistentes aprovecharon para convivir, compartir anécdotas y disfrutar de una actividad que ya se ha convertido en tradición dentro de la agrupación.

Al final, varias de ellas resultaron ganadoras de los juegos, lo que añadió un toque de alegría extra al encuentro.

  • $!Sandra Gaviño, Liz Benítez, Coco Urrea de Valadés, Lucy Calleros de Soto, Rosy Ayala, Eustolia Zamora, María Luisa Lizárraga y Mariana Gamboa.
    Sandra Gaviño, Liz Benítez, Coco Urrea de Valadés, Lucy Calleros de Soto, Rosy Ayala, Eustolia Zamora, María Luisa Lizárraga y Mariana Gamboa. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Angélica Martín de Madero y Mary de Martín.
    Angélica Martín de Madero y Mary de Martín. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Una tarde muy alegre pasaron las integrantes de la Unidad Jubilados y Pensionados.
    Una tarde muy alegre pasaron las integrantes de la Unidad Jubilados y Pensionados. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Coco Urrea de Valadés entre Norma López y Claudia Patrón.
    Coco Urrea de Valadés entre Norma López y Claudia Patrón. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Las chicas de la Unidad Grupo Alerta muy contentas en el evento.
    Las chicas de la Unidad Grupo Alerta muy contentas en el evento. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Las asistentes disfrutaron de una tarde llena de convivencia durante el bingo organizado por Anspac Mazatlán.
    Las asistentes disfrutaron de una tarde llena de convivencia durante el bingo organizado por Anspac Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Las chicas de la Unidad San Guido María Conforti compartieron una tarde amena en un ambiente relajado y cordial.
    Las chicas de la Unidad San Guido María Conforti compartieron una tarde amena en un ambiente relajado y cordial. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La Unidad Arca Continental Coca Cola durante la convivencia.
    La Unidad Arca Continental Coca Cola durante la convivencia. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Unidad Noroeste
    Unidad Noroeste ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Unidad Control Técnico de Plagas
    Unidad Control Técnico de Plagas ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Unidad San Francisco de Asis
    Unidad San Francisco de Asis ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Unidad Parroquia San Juan Apóstol
    Unidad Parroquia San Juan Apóstol ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Unidad Oficina
    Unidad Oficina ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
