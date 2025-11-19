Anuncia Grupo Kuroda su tradicional ‘Desfile Navideño 2025’

Bajo el lema de Un Regalo de Paz, Grupo Kuroda anunció su esperado Desfile Navideño 2025, el cual se realizará el 7 de diciembre, celebrando con este la llegada de una temporadas del año más esperadas por los niños, el cual será un gran regalo para los sinaloenses.

Juan Pablo Kuroda, integrante del comité organizador, y representante de la empresa Kuroda, compartió que su felicidad de presentar uno de los eventos navideños más esperados este temporada.

"Cuando una comunidad se une se fortalece, y esa visión, esa expectativa que tuvo mi padre Luis Armando Kuroda, logra transmitir esa unión, la posibilidad de compartir esta Navidad con entusiasmo, orgullo y talento, este gran regalo de paz, un desfile para la ciudad, y también para quien lo decida, porque una cosa que más nos guía es saber que el desfile es una plataforma para disfrutar de todas las comparsas, carros alegóricos, y juntos dar un regalo de paz”, señaló Juan Pablo.

Culiacán, no sólo se lo merece, es digno y responsable de ser un ejemplo a seguir. “Hoy, empresas e instituciones educativas hacemos equipos para transmitir un regalo de paz, de amor, pero sobre todo, un momento de cultura que hemos esperado año con año, celebrando ya 11 años consecutivos, y sin importar que llueva o truene, vamos a realizarlo, porque esto ya es imparable”, resaltó.

Elías Lau Noriega, también integrante del comité organizador, externó su reconocimiento a Luis Armando Kuroda por celebrar ya 11 años de este tradicional desfile navideño, que cada año sigue creciendo mucho más.

“El desfile navideño ha dejado de ser una cita a un compromiso, para ser un evento que se vive, se transpira, se promueve y se construye con cada uno de los participantes de las grandes empresas, que nos permiten disfrutar este gran desfile a lo largo de 11 años, y que hoy le apuesta a que esta gran suma de voluntades, de entusiasmo tenga vida propia y filantropía”, dijo.

Subrayó, que los sinaloenses tienen una cita el 7 de diciembre, para tomar la Obregón, y a vivir intensamente algo que tenemos que hacer crecer, más allá de lo que es Culiacán.

El desfile comenzará desde las 16:30 horas, con festivales artísticos navideños en tres lugares estratégicos, Ayuntamiento, Catedral, y en el Parque Revolución, para posteriorente a las 17:30 horas dar inicio el recorrido sobre la calle Rafael Buelna, para dar vuelta en la Avenida Álvaro Obregón, para finalizar en la Avenida Emiliano Zapata.

En el evento estuvieron presentes también Adolfo Plata, director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, Astrid Ponce, directora de la Universidad Casa Blanca, Lesli Yukié Pérez, encargada de la organización de las más de 22 comparsas, porras y bailarines que estarán participando, acompañando a los carros alegóricos durante el recorrido. También estuvieron el presbítero José René Castro y Luis Felipe Córdova, subdirector de Policía Municipal.