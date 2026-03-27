Anuncian la nueva fecha para la carrera ‘Juntos Salvando Vidas’ en Altata, Navolato

Con el objetivo de brindar una mejor experiencia a todos los participantes, Cruz Roja Delegación Navolato, anunció una nueva fecha para su carrera Juntos Salvando Vidas, evento programado para el 29 de marzo, y que ahora se realizará el próximo 31 de mayo en Altata.

Olga Leticia Téllez Flores, presidenta del Consejo de Cruz Roja, Delegación Navolato, quien destacó que se decidió cambiar la fecha de este evento debido a que se realizarían otros eventos ese mismo día, haciendo difícil la realización de esta carrera, por lo que mejor se optó por cambiar la fecha y así brindar una mejor experiencia a todos los participantes.

“Decidimos cambiar la fecha al 31 de mayo, una fecha que está libre de todo tipo de evento, no hay carreras, ni otros eventos. Seguimos recibiendo corredores, se siguen inscribiendo, hasta el momento se han registrado más de 300 participantes de los mil 500 que esperamos corran ese día” detalló Téllez Flores.

El costo, explicó la presidenta, sigue en 350 pesos para los que quieran participar en la caminata de 3 kilómetros, y 400 pesos para los corredores en las categorías de 5 y 10 kilómetros, con premios en ambas categorías tanto femenil como varonil.

Con estas aportaciones, Cruz Roja Navolato, podrá beneficiar a sus bases en Villa Juárez, Altata y la de Navolato, manteniendo así a sus unidades y bases en óptimas condiciones, brindando así cada día un mejor servicio a quien los necesite.

En el evento se contó con la presencia de Fernanda Rivera de Blosh, coordinadora Estatal del Voluntariado de Damas de Cruz Roja Estatal, Brian Alexis Alarcón, gerente general de Nissan Aeropuerto y Armando Leyva, coordinador administrativo de Cruz Roja, Delegación Navolato.

Los interesados en participar, puede hacerlo, inscribiéndose a la carrera a través del portal cronohub.com. La cita es el 31 de mayo a las 07:00 horas, con salida y meta en las letras de Altata, ubicadas en su amplio malecón.