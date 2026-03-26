Aplauden la nueva obra de Élmer Mendoza

El maestro y escritor Élmer Mendoza consagra su lugar como maestro de la novela negra con esta historia titulada La Sirena y el Jubilado, obra literaria que presentó en el patio del Colegio de Sinaloa, acompañado de amigos y miembros de esta institución.

Dicha obra, combina de manera magistral un thriller político y retrato social., un libro que refleja una realidad tan cruda que hará estremecer al lector y que duele a todos.

La Sirena y el Jubilado, sumergirá al lector en una intensa lucha diaria de las mujeres por la justicia y la supervivencia, en un país donde el poder nunca se comparte y la corrupción e impunidad se multiplican.

El autor, actualmente Presidente de El Colegio de Sinaloa, estuvo acompañado por Raquel Cota, promotora cultural y escritora, finalista de la primera edición del premio Primera Novela en 2021 con el libro Al pie de la lluvia de oro, y Margarita Vélez, gestora cultural, integrante de la Sociedad de Amigos del Masin y lectora, participantes ambas del libro Leemos libros aquí, allá y en todas partes, quienes conversaron con el autor sobre la lectura que hicieron de su novela.

Durante la presentación destacaron el lenguaje que utilizó el autor retomando las palabras del pueblo, las anécdotas, las frases, y todo lo regional.