Apoyan al bazar del Orfanatorio Mazatlán

Con un ambiente marcado por la participación y el compromiso social, Casa del Mar, conocida como Orfanatorio Mazatlán, celebró uno de sus tradicionales bazar, el objetivo fue recaudar recursos en beneficio de sus residentes.

El evento se desarrolló en el patio principal del inmueble, donde se ofreció una amplia variedad de productos, en su mayoría donados por negocios locales, empresas y ciudadanos que se sumaron a la causa.

Los asistentes pudieron encontrar desde ropa y calzado hasta juguetes, artículos decorativos, bisutería, libros, utensilios de cocina, entre otros.

La organización del bazar estuvo a cargo del Patronato de Casa del Mar, presidido por Julia María Torres Velarde, quien junto a su equipo coordina diversas actividades a lo largo del año para garantizar el bienestar de las niñas y jóvenes que viven en la institución.

Este tipo de actividades no solo permite obtener recursos, sino también refuerza el vínculo entre la comunidad mazatleca y las causas sociales, promoviendo valores como la solidaridad y el apoyo mutuo.