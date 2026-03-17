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Solidaridad

Apoyan al bazar del Orfanatorio Mazatlán

Mazatlecos acudieron al tradicional bazar de Casa del Mar para respaldar a la institución mediante la compra de diversos artículos, fortaleciendo la ayuda a niñas y jóvenes en resguardo.
Marisela González |
17/03/2026 13:07
17/03/2026 13:07

Con un ambiente marcado por la participación y el compromiso social, Casa del Mar, conocida como Orfanatorio Mazatlán, celebró uno de sus tradicionales bazar, el objetivo fue recaudar recursos en beneficio de sus residentes.

El evento se desarrolló en el patio principal del inmueble, donde se ofreció una amplia variedad de productos, en su mayoría donados por negocios locales, empresas y ciudadanos que se sumaron a la causa.

Los asistentes pudieron encontrar desde ropa y calzado hasta juguetes, artículos decorativos, bisutería, libros, utensilios de cocina, entre otros.

La organización del bazar estuvo a cargo del Patronato de Casa del Mar, presidido por Julia María Torres Velarde, quien junto a su equipo coordina diversas actividades a lo largo del año para garantizar el bienestar de las niñas y jóvenes que viven en la institución.

Este tipo de actividades no solo permite obtener recursos, sino también refuerza el vínculo entre la comunidad mazatleca y las causas sociales, promoviendo valores como la solidaridad y el apoyo mutuo.

  • $!Claudia Peniche y Carmelita Medina.
    Claudia Peniche y Carmelita Medina. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Paulina Vega y Julia Torres.
    Paulina Vega y Julia Torres. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Evelin Mata y Gabriela Ramírez.
    Evelin Mata y Gabriela Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Martha Ramírez y Judith Fernández.
    Martha Ramírez y Judith Fernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Iris Alcaraz y Elizabeth Contreras.
    Iris Alcaraz y Elizabeth Contreras. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Chayito García y Kati Torres.
    Chayito García y Kati Torres. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rafaela Cornejo empaca una de las compras.
    Rafaela Cornejo empaca una de las compras. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rocío Osuna y Yolanda Díaz.
    Rocío Osuna y Yolanda Díaz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Karla Díaz, Luz Flores y Vica Arrenquín.
    Karla Díaz, Luz Flores y Vica Arrenquín. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ropa, juguetes y artículos diversos fueron parte de la oferta que atrajo a decenas de mazatlecos al evento solidario.
    Ropa, juguetes y artículos diversos fueron parte de la oferta que atrajo a decenas de mazatlecos al evento solidario. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ciudadanos mostraron su solidaridad al contribuir con la institución mediante la adquisición de artículos.
    Ciudadanos mostraron su solidaridad al contribuir con la institución mediante la adquisición de artículos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La venta de productos permite recaudar fondos para el cuidado y bienestar de niñas y jóvenes del albergue.
    La venta de productos permite recaudar fondos para el cuidado y bienestar de niñas y jóvenes del albergue. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Orfanatorio Mazatlán
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