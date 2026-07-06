Apoyan al equipo de México en octavos de final

Decenas de comensales y aficionados se reunieron durante el partido entre México contra Inglaterra en restaurantes de la Zona Dorada y el área de La Marina, con la esperanza del triunfo de la selección nacional.

Tras ser pospuesto por cerca de una hora ante las condiciones de lluvia y tormenta eléctrica en la zona del Estadio Ciudad de México, en la capital del país, finalmente los dos equipos saltaron el terreno de juego en este encuentro de octavos de final.

Ante la algarabía de hombres y mujeres, niños y adultos, el encuentro comenzó cerca de las 18:00 horas, tiempo del Pacífico. La mayoría de aficionados y comensales vistieron el tradicional jersey verde, pero otros más también portan el blanco y negro, oficiales de la selección mexicana.

Decenas de personas más caminaron por el malecón y calles de la Zona Dorada previo al inicio de este partido donde la selección mexicana buscó el pase a cuartos de final del Mundial de Futbol 2026, y aunque la selección quedó eliminada, el ambiente no decayó y siguió la fiesta por horas.