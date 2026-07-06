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Mundial de futbol

Apoyan al equipo de México en octavos de final

Decenas de personas se reunieron en restaurantes, caminaron por el malecón y calles de la Zona Dorada previo al inicio de este partido donde la selección mexicana buscó el pase a cuartos de final del Mundial de Futbol 2026
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/07/2026 12:18
06/07/2026 12:18

Decenas de comensales y aficionados se reunieron durante el partido entre México contra Inglaterra en restaurantes de la Zona Dorada y el área de La Marina, con la esperanza del triunfo de la selección nacional.

Tras ser pospuesto por cerca de una hora ante las condiciones de lluvia y tormenta eléctrica en la zona del Estadio Ciudad de México, en la capital del país, finalmente los dos equipos saltaron el terreno de juego en este encuentro de octavos de final.

Ante la algarabía de hombres y mujeres, niños y adultos, el encuentro comenzó cerca de las 18:00 horas, tiempo del Pacífico. La mayoría de aficionados y comensales vistieron el tradicional jersey verde, pero otros más también portan el blanco y negro, oficiales de la selección mexicana.

Decenas de personas más caminaron por el malecón y calles de la Zona Dorada previo al inicio de este partido donde la selección mexicana buscó el pase a cuartos de final del Mundial de Futbol 2026, y aunque la selección quedó eliminada, el ambiente no decayó y siguió la fiesta por horas.

  • $!Miriam Guzmán y Montserrat Osuna
    Miriam Guzmán y Montserrat Osuna
  • $!Ricardo González, Olaf Beltrán, Luis Mondragón y Alicia González
    Ricardo González, Olaf Beltrán, Luis Mondragón y Alicia González
  • $!Familia Santiago
    Familia Santiago
  • $!Familias Ruiz y Del Valle
    Familias Ruiz y Del Valle
  • $!Adriana Morán y Martha Avelar
    Adriana Morán y Martha Avelar
  • $!Familia Navarro Velarde
    Familia Navarro Velarde
  • $!Familia Mena
    Familia Mena
  • $!Durante el partido se ondearon las banderas de México.
    Durante el partido se ondearon las banderas de México.
  • $!La mayoría de los aficionados acudieron uniformados para apoyar a la selección mexicana.
    La mayoría de los aficionados acudieron uniformados para apoyar a la selección mexicana.
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