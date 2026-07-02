Apoyan con desfile de modas a la Fundación Gamma

Con el objetivo de recabar fondos y así continuar brindando su apoyo, orientación y guía a mujeres con cáncer de mama, la fundación Gamma realizó una pasarela con causa en conjunto con Mazda.

Un evento especial donde la moda, la solidaridad y la esperanza se unen para seguir apoyando a las mujeres que sufren esta enfermedad, brindando acompañamiento emocional y actividades que fortalecen la calidad de vida de sus pacientes.

Gabriela Gil, presidenta de la Fundación Gamma, compartió que en esta pasarela las modelos participantes desfilarían ropa de verano, vestidos de noche, ropa para niños y niñas y caballeros.

“La fundación nació en 2018, nacimos como un grupo para apoyar a las mujeres con cáncer de mama, ofreciendo terapias con sexólogos, sicólogos, tanatólogos, brindando acompañamiento, contando también con convenios con varias empresas, médicos especialistas que nos ayudan en la atención de nuestras pacientes”.

Detalló Gil que la fundación actualmente atiende a más de 280 mujeres activas, la mayoría de ellas son de Culiacán, y sólo algunas vienen de fuera a recibir su tratamiento.

Durante el evento, los asistentes disfrutaron de una pasarela con ropa juvenil, elegante, creativa, moderna, de tiendas de ropa conocidas en la ciudad, además de degustar bocadillos, bebidas, música y otras sorpresas.