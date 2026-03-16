Aprenden alumnos de Cadi Las Américas a emprender sus ideas de negocio

Como cada año, Cadi Las Américas, realizó una edición más de su Feria de Emprendimiento Gastronómico 2026, en la que participan los alumnos de preparatoria, la cual tiene como objetivo de que los estudiantes aprendan a realizar una empresa, vendiendo un producto.

Zalia Granados, maestra en la institución, detalló que en esta actividad, los alumnos emprenden su idea de negocio y la ofrecen a los demás estudiantes de la institución, actividad que forma parte de la materia de economía.

“Este es un espacio formativo diseñado para fortalecer la creatividad, la innovación, el trabajo colaborativo y el espíritu emprendedor, a través del desarrollo de proyectos gastronómicos creados por ellos, con la idea de que ellos se lleven”, detalló.

Agregó, que los trabajos que se presentan, son evaluados por maestros y directivos, quienes fueron los encargados de elegir al equipo ganador con el mejor emprendimiento.

En esta ocasión participaron 14 alumnos en cuatro equipos, ofreciendiendo refrescos y paletas artesanales hechas de fruta, así como productos hechos con ramel, postres, brownies y papas salseadas, así como fresas con crema, todo esto presentado de manera atractiva para los demás estudiantes.