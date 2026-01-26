Aprenden jóvenes de liderazgo y cultura ciudadana con Gustavo Rojas

Para construir una sociedad mejor depende de lo que cada uno haga, consideró Gustavo Rojas, ante jóvenes en el inicio del programa Líderes 2026, que organiza La Casa del Maquío.

Durante la charla Aquí se Aprende Liderazgo, Construyendo una Cultura Ciudadana con Pies Firmes, Rojas destacó que en estos tiempos de retos, este tipo de actividades es una forma de recordar que construir una sociedad mejor depende de lo que cada uno haga al respecto.

Rojas Ayala, especialista en educación, es uno de los mentores clave en la formación de una nueva generación de líderes, a través del programa Líderes 2026.

Es autor de un modelo de liderazgo que se basa en cuatro pilares, Personas, Influencia, Estructuras y Sentido, en los que destaca la importancia del desarrollo del talento y gestión emocional, poder de negociación y toma de decisiones, claridad organizacional y diseño de equipos, y el propósito.

Durante esta primera actividad, los jóvenes reflexionaron en torno a su comunidad, sus patrones, sus fortalezas, y cómo encaminarse a desarrollar proyectos de impacto.

Gustavo Rojas Ayala fue director general de Mexicanos Primero Sinaloa hasta febrero de 2024, cuando se integró como director de Investigación a nivel nacional para la misma organización.

Su labor actual se centra en el fortalecimiento del pensamiento crítico ciudadano y el impulso de la cultura cívica como solución a los retos en Sinaloa.

Ha sido impulsor de iniciativas de emprendimiento familiar en Culiacán, integrándose activamente en la vida económica y social de la ciudad.

Al final de la actividad, el ponente recibió un reconocimiento de manos de Carmina Medina, directora de La Casa del Maquío.

En Líderes 2026 de La Casa del Maquío participan mentores expertos en civismo, medio ambiente, cultura y emprendimiento, con actividades enfocadas a transformar el entorno a través de ejes como civismo, cultura, emprendimiento y medio ambiente.