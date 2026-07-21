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Verano

Aprenden sobre el manejo profesional de la cámara

La maestra Susana Medina les imparte el curso en el que los participantes descubren cómo mover, acercarse y perder el miedo a esta herramienta de expresión artística
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/07/2026 13:01
21/07/2026 13:01

Con nutrida participación se llevó a cabo el curso de verano “Fotografía para principiantes” que impartió Susana Medina en la Biblioteca “Rosa María Peraza”.

La experiencia fue reveladora porque les permitió valorar esta expresión artística, apreciarla, detenerse el tiempo suficiente para tomar la foto, moverse, acercarse, perderle el miedo a la cámara y sus botoncitos, ampliar la mirada, resolver la fotografía en la mente y luego capturarla, no conformarse con un solo ángulo, experimentar con la iluminación, aprender de composición.

Adolfo Plata Guzmán, director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, reconoció la larga trayectoria de la maestra, así como su pasión, las ganas y el cariño puesto en su labor docente. Agradeció los comentarios tan positivos de las y los talleristas y quedó pendiente una extensión del curso para una próxima fecha.

La maestra expresó la alegría inmensa que se lleva, la felicidad al comprobar que, pese a la tecnología y los celulares, hay muchísimas personas interesadas en aprender a tomar fotografías con cámara profesional.

El taller forma parte de la estrategia de formación y capacitación artística que lleva a cabo el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, para brindar conocimientos y herramientas para profesionalizar a los aficionados de la fotografía.

Cada participante recibió su reconocimiento de manos del director Adolfo Plata, la maestra Susana Medina y el jefe de Formación y Capacitación Artística, Jesús Guadalupe López. Al final, por supuesto, se tomaron la foto del recuerdo.

  • $!Mateo López Villa
    Mateo López Villa
  • $!Alejandra Angulo
    Alejandra Angulo
  • $!Nelly Hadith Beltrán
    Nelly Hadith Beltrán
  • $!Ana Karen Gallegos Chávez
    Ana Karen Gallegos Chávez
  • $!Natalia Vasconcelos Vélez
    Natalia Vasconcelos Vélez
  • $!Leonor Montaño
    Leonor Montaño
  • $!Susana Medina recibe la distinción como titular del taller.
    Susana Medina recibe la distinción como titular del taller.
  • $!Cupo lleno mostró el taller de fotografía para principiantes.
    Cupo lleno mostró el taller de fotografía para principiantes.
  • $!El grupo de talleristas con las autoridades organizadoras.
    El grupo de talleristas con las autoridades organizadoras.
  • $!La maestra compartió su expertise en la materia.
    La maestra compartió su expertise en la materia.
#Curso de verano
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