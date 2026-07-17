Aprenden sobre humanidades digitales y herramientas para la práctica informativa

¿Para qué sirve realmente el periodismo en una era en la que IA puede remezclar por completo el contenido, producir podcasts, videos y boletines informativos?, fue la pregunta a la que Alejandro Martín Del Campo, director nacional de humanidades digitales del Tecnológico de Monterrey dio respuesta en la charla Humanidades Digitales e Inteligencia Artificial: Herramientas para la práctica informativa.

En el taller celebrado en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, el expositor abordó las nuevas herramientas de tecnología que se combinan con las humanidades, las técnicas de sicología, de literatura, y de análisis de datos, para arrojar nuevas investigaciones, y formas de acercarse a fenómenos sociales que se presentan en la sociedad, un ejemplo de ello fue, los 10 tipos de comportamiento que se pudieron apreciar en este Mundial 2026, respecto al tema de la desinformación y otros fenómenos.

Respecto a las herramientas para el periodismo, resaltó que existe un fuerte movimiento en teconologías de fuente abierta para hacer investigación de periodismo, entre las que destacan ChatGPT, Notebook LM, Huggingface, Meilbourne, Perplexity IA, entre otras.

Durante la charla, Del Campo resaltó que las humanidades digitales redefinen las prácticas académicas y culturales, ampliando las posibilidades de investigación, docencia y divulgación.

Resaltó que estas tecnologías permiten generar otras interpretaciones, comunicar y resignificar fenómenos sociales, históricos y culturales con profundidad crítica y creatividad.