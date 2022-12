Arely Díaz, una bailarina que quiere ser Reina

Arely Díaz es una bailarina profesional que busca ser la máxima soberana de Déjà vu 2023; y se está preparando para dar competencia la noche del 28 de enero, día en el que se elegirá a la nueva Reina del Carnaval y Reina de los Juegos Florales.

Por los pensamientos de Arely ya había pasado la idea de ser una de la candidatas a Reina, sueña con tener un vestido real, y saludar desde lo alto de la carroza real a su familia y amigos, es la primera de su núcleo primario que formará parte del cortejo real del Carnaval, pero eso no le impide anhelar la posibilidad de llevar la corona en su cien.

Sus inseguridades no le habían permitido llegar hacer un casting para ser candidata, pero fue en el 2019, cuando conoció a Karla Rivas, Reina del Carnaval de ese año, cuando se convenció que ella también tenía la posibilidad de estar ahí, e incluso dijo que en estas semanas que han pasado desde su presentación se dio cuenta que es capaz de hacer muchas cosas que no creía posibles.

“Ha sido muy emocionante, estoy muy feliz, estoy descubriendo que puedo hacer cosas que no sabía que podía hacer, y estoy siendo muy constante con mi preparación, para dar el mejor resultado. El apoyo de mis amigos y mi familia fue lo que este año me animó, porque yo tengo ya varios años atrás con esa espinita que quiero meterme al carnaval, quiero ser candidato, y no lo hacía porque me daba miedo, pero su apoyo me animó”, explicó la bailarina.

En este proceso de campaña, Arely descubrió cualidades que le pueden ayudar a conquistar la corona.

“Principalmente me siento una persona muy segura de mí misma, una persona inteligente, que puede llevar a cabo esa responsabilidad de ser Reina del Carnaval. Estoy reforzando mis clases de oratoria y estoy esforzándome para este día (el de certamen de elección)”.