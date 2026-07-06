Arman la fiesta en ‘La Canasta’ en apoyo a la selección mexicana

Ni la lluvia, ni el calor, fue suficiente para que miles de sinaloenses acudieran a la glorieta conocida como “La Canasta” y así disfrutar de la gran fiesta preparada durante el encuentro de México contra Inglaterra.

Pese a que México quedó eliminado de este mundial con un marcador de 3-2 a favor de Inglaterra, familias culiacanenses, jóvenes y niños, se apoderaron del espacio para disfrutar minuto a minuto de este partido, aunado a todo lo que se tenía previsto posterior al partido, con presentaciones de grupos musicales, y mucho más.