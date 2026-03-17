Gente
|
Solidaridad

Arranca Colecta Anual de Cruz Roja en Mazatlán con más de un millón de pesos en donativos

Autoridades, empresarios y organismos del puerto se sumaron al inicio de la campaña 2026 en la Plazuela República, con la meta de reunir 4 millones 400 mil pesos para fortalecer los servicios de la institución
Marisela González |
17/03/2026 14:58
17/03/2026 14:58

En un ambiente de solidaridad y compromiso social, la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán dio el banderazo de inicio a su Colecta Anual 2026, logrando reunir en su primer día un millón 76 mil 500 pesos gracias a las aportaciones de autoridades, empresarios e instituciones del puerto.

El arranque se llevó a cabo en la Plazuela República, donde directivos y voluntarios dieron la bienvenida a los asistentes e invitaron a sumarse a esta causa, que busca alcanzar una meta de 4 millones 400 mil pesos para continuar brindando servicios médicos y de emergencia.

El evento contó con la presencia de Carlos Bloch Artola, delegado estatal de Cruz Roja Mexicana; Wendy Hardouin, presidenta del Consejo Local de Cruz Roja Mazatlán; Laura Delia Hernández, coordinadora local del Voluntariado de Damas de Cruz Roja; Jonathan Cruz Magaña, titular de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 y Moisés Ríos, secretario del Ayuntamiento, entre otras personalidades.

En el acto se presentó el lema de este año, “Esto que ves, lo hacemos juntos”, con el que se busca fortalecer la participación ciudadana. Además, se anunció la implementación de un código QR para facilitar los donativos digitales.

Autoridades de la institución destacaron que la colecta es fundamental, ya que Cruz Roja no cuenta con un presupuesto fijo y depende en gran medida de estas aportaciones para operar.

Asimismo, se reconoció la labor de voluntarios, paramédicos y personal que diariamente atienden emergencias sin distinción.Se dio a conocer el informe 2025, en el que se reportaron más de 327 mil servicios médicos y cerca de 50 mil atenciones de socorro.

Con el inicio de esta colecta, Cruz Roja Mazatlán invita a la ciudadanía a sumarse a esta causa que permite salvar vidas y brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan.

  • $!José Enrique Cespedes, Roberto Enriquez, Víctor Gael Martínez, Damián Grande, Carolina Gaytán y Catherin Enciso.
    José Enrique Cespedes, Roberto Enriquez, Víctor Gael Martínez, Damián Grande, Carolina Gaytán y Catherin Enciso. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jesús Peraza, Itzel Rojas y Felipe Suárez.
    Jesús Peraza, Itzel Rojas y Felipe Suárez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Voluntarios de Cruz Roja Mazatlán participan activamente en el arranque de la colecta anual.
    Voluntarios de Cruz Roja Mazatlán participan activamente en el arranque de la colecta anual. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lidia Inzunza, Brenda Moreno, Kenya Benítez, Samantha Vázquez, Kimberly Campillo y Zoraida Ramírez.
    Lidia Inzunza, Brenda Moreno, Kenya Benítez, Samantha Vázquez, Kimberly Campillo y Zoraida Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Carlos Alberto Salas y Ricardo Valdés.
    Carlos Alberto Salas y Ricardo Valdés. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Carlos Bloch Artola y Alfonso Pelayo.
    Carlos Bloch Artola y Alfonso Pelayo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El Comité de Damas Voluntarias de Cruz Rojas Mazatlán presentes en el evento.
    El Comité de Damas Voluntarias de Cruz Rojas Mazatlán presentes en el evento. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Omar Sánchez, Andrea González, Jorge Alaniz y Litza Hayer Molina.
    Omar Sánchez, Andrea González, Jorge Alaniz y Litza Hayer Molina. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Elizabeth Peraza y Arturo Lizárraga Mercado.
    Elizabeth Peraza y Arturo Lizárraga Mercado. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El Ayuntamiento de Mazatlán realizó su donativo durante el arranque de la colecta anual de Cruz Roja.
    El Ayuntamiento de Mazatlán realizó su donativo durante el arranque de la colecta anual de Cruz Roja. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Arranca Colecta Anual de Cruz Roja en Mazatlán con más de un millón de pesos en donativos
  • $!Grupo Noroeste se sumó a la campaña solidaria con su contribución a la institución.
    Grupo Noroeste se sumó a la campaña solidaria con su contribución a la institución.
  • $!Industrias Marino respalda la labor de voluntarios y paramédicos en Mazatlán con su donativo. Aquí Arturo Lizárraga Mercado con su reconocimiento.
    Industrias Marino respalda la labor de voluntarios y paramédicos en Mazatlán con su donativo. Aquí Arturo Lizárraga Mercado con su reconocimiento. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Cruz Roja
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube