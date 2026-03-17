$!Arranca Colecta Anual de Cruz Roja en Mazatlán con más de un millón de pesos en donativos

En un ambiente de solidaridad y compromiso social, la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán dio el banderazo de inicio a su Colecta Anual 2026, logrando reunir en su primer día un millón 76 mil 500 pesos gracias a las aportaciones de autoridades, empresarios e instituciones del puerto.

El arranque se llevó a cabo en la Plazuela República, donde directivos y voluntarios dieron la bienvenida a los asistentes e invitaron a sumarse a esta causa, que busca alcanzar una meta de 4 millones 400 mil pesos para continuar brindando servicios médicos y de emergencia.

El evento contó con la presencia de Carlos Bloch Artola, delegado estatal de Cruz Roja Mexicana; Wendy Hardouin, presidenta del Consejo Local de Cruz Roja Mazatlán; Laura Delia Hernández, coordinadora local del Voluntariado de Damas de Cruz Roja; Jonathan Cruz Magaña, titular de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 y Moisés Ríos, secretario del Ayuntamiento, entre otras personalidades.

En el acto se presentó el lema de este año, “Esto que ves, lo hacemos juntos”, con el que se busca fortalecer la participación ciudadana. Además, se anunció la implementación de un código QR para facilitar los donativos digitales.

Autoridades de la institución destacaron que la colecta es fundamental, ya que Cruz Roja no cuenta con un presupuesto fijo y depende en gran medida de estas aportaciones para operar.

Asimismo, se reconoció la labor de voluntarios, paramédicos y personal que diariamente atienden emergencias sin distinción.Se dio a conocer el informe 2025, en el que se reportaron más de 327 mil servicios médicos y cerca de 50 mil atenciones de socorro.

Con el inicio de esta colecta, Cruz Roja Mazatlán invita a la ciudadanía a sumarse a esta causa que permite salvar vidas y brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan.