‘Arriba la Tambora’: Mazatlán está listo para vivir su Carnaval 2026

El puerto de Mazatlán se declara listo para recibir una de sus fiestas más emblemáticas: el Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, que se celebrará a partir de este jueves 12 al martes 17 de febrero, inundándolo de color, música sinaloense y tradición centenaria. La máxima corona la portará Anahí Esparza, quien ha sido designada Reina del Carnaval de Mazatlán 2026, mientras que el arte y la literatura estarán representados por Mariana Guerrero, Reina de los Juegos Florales, una de las figuras más simbólicas de esta festividad cultural. La niñez también tendrá su espacio de brillo y fantasía con Eileen Cruz, Reina Infantil, y la sensibilidad poética estará encabezada por Noelia Vega, Reina de la Poesía, consolidando el espíritu artístico que distingue al carnaval porteño. La alegría y el buen humor correrán a cargo de Javier Osuna, mejor conocido como “El Chiras”, quien se alzó con la corona de Rey de la Alegría, prometiendo contagiar de risas y entusiasmo cada desfile y evento. El Carnaval de Mazatlán 2026 rendirá homenaje a la música que identifica a Sinaloa en el mundo, con desfiles, coronaciones, conciertos y celebraciones que atraerán a miles de visitantes nacionales e internacionales. Mazatlán ya está listo para que su tambora suene más fuerte que nunca y para escribir un nuevo capítulo de historia, tradición y fiesta frente al mar.

Anahí Esparza fue designada Reina del Carnaval de Mazatlán 2026, una corona que porta con gratitud, fe y compromiso social. ( )

Anahí Esparza ( )

Anahí Esparza ( )

Anahí Esparza: gratitud, fe y compromiso social al portar la corona del Carnaval de Mazatlán 2026 Con el corazón lleno de gratitud y emoción, Anahí Esparza, Reina del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, compartió sus sentimientos tras obtener una de las coronas más anheladas del puerto, asegurando que este triunfo es resultado del esfuerzo, la perseverancia y la resiliencia. “Dudé mucho de mí, pero entendí que todos los sueños se pueden cumplir”, expresó. La soberana recordó el inédito empate que marcó la elección como un momento “cardíaco” y lleno de sorpresa, en el que confió plenamente en su fe. “Siempre de la mano de Dios, dije ‘que sea lo que tú quieras’ dirigiéndome a él”, señaló al recordar el instante en que su nombre fue pronunciado como Reina del Carnaval. Sobre la etapa de criterio, Anahí destacó el cambio en la dinámica de la elección, con preguntas de mayor profundidad y sentido social, así como la incorporación del trabajo con asociaciones civiles. Durante su candidatura colaboró con Casa Hogar San Damián, además de continuar su labor con una reserva natural protegida, reafirmando que portar una corona implica representar dignamente a Mazatlán y asumir una gran responsabilidad social. Visiblemente conmovida, dedicó su corona a su madre, hermanas, familia y a dos figuras muy especiales: su padrino Jesús Manríquez y su abuelo Eusebio, a quien recordó con amor tras su reciente fallecimiento, una pérdida que incluso la alejó temporalmente del certamen. Coronación Anahí I, Reina del Carnaval de Mazatlán 2026 Fecha: Sábado 14 de febrero Lugar: Estadio Teodoro Mariscal Horario: 18:30 horas Artista Invitado: Yuridia.

Mariana Guerrero asume con orgullo la corona de Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2026. ( )

Mariana Guerrero ( )

Mariana Guerrero ( )

Mariana Guerrero asume con emoción y orgullo la corona de Reina de los Juegos Florales Aún con la emoción a flor de piel, Mariana Guerrero, Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, confesó que el momento de su elección sigue siendo algo irreal. “Todavía no dimensionó la magnitud del título, sé lo importante que es el Carnaval Internacional de Mazatlán y es un honor inmenso representar a los Juegos Florales”, expresó. Bailarina de formación, Mariana aseguró que este nombramiento le “queda como anillo al dedo”, al permitirle representar las bellas artes, la poesía y la expresión corporal. Recordó el inesperado empate como un instante de sorpresa y nervios, pero también como una coincidencia significativa que comparte con Anahí Esparza, al considerar que ambas realizaron un trabajo sólido y merecido. Guerrero señaló que la clave para llegar a la cima fue sentirse segura de sí misma. Aunque hablar en público no era algo natural para ella, reconoció que en los días previos a la elección experimentó un cambio interior que le permitió disfrutar el momento con tranquilidad y confianza, apoyada siempre en su fe. Como embajadora cultural, Mariana destacó que uno de sus principales objetivos será representar con orgullo a Mazatlán en cada escenario, así como dar visibilidad a la asociación Amigos de los Animales, fundación con la que colabora y a través de la cual busca fomentar el respeto y el cuidado de los seres vivos. La soberana dedicó la corona a sí misma, por el proceso personal que implicó llegar hasta ahí, así como a su familia y a su porra amarilla, quienes nunca soltaron su mano. Sobre su coronación, adelantó que será un momento especial por el homenaje a Don Germán Lizárraga y la fusión musical que marcará esta edición del carnaval. Con su nombre ya inscrito en la historia del puerto, Mariana aseguró que vivirá cada instante con emoción, gratitud y orgullo mazatleco. Coronación Mariana I, Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2026 Fecha: Viernes 13 de febrero Lugar: Estadio Teodoro Mariscal Horario: 20:30 horas Artista Invitado: Espectáculo musical “Yo sé que te acordarás”, una velada nostálgica que rendirá un merecido homenaje a la trayectoria del “Rey de la Banda”, Don Germán Lizárraga.

Javier Osuna, conocido como “El Chiras”, fue electo Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2026. ( )

Javier Osuna “El Chiras”. ( )

Javier Osuna “El Chiras”. ( )

Javier Osuna “El Chiras”. ( )

La tambora corona a uno de los suyos: Javier Osuna “El Chiras”, Rey de la Alegría 2026 Con una sonrisa que no se le borra y el respaldo de su gente, Javier Osuna, mejor conocido como “Chiras”, fue electo Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2026, que llevará por lema “Arriba la Tambora”. Tras su elección, el músico se dijo agradecido y emocionado por el apoyo recibido durante su campaña, la cual, aseguró, le permitió descubrir que tenía muchos más amigos de los que imaginaba. “La responsabilidad de portar la corona es quedar bien con el pueblo, saludarlos con una sonrisa y disfrutar junto con ellos cada momento del desfile”, expresó Osuna, quien además destacó el orgullo que representa ser un rey emanado del gremio musical, particularmente de la banda sinaloense, una de las raíces más profundas de Mazatlán. Señaló que su elección es fruto de años de esfuerzo y constancia dentro de la música regional. El ahora Rey de la Alegría compartió que su decisión de contender nació entre bromas y comentarios desde hace varios años, impulsado por amigos, su familia y figuras cercanas como Sergio Lizárraga Osuna, hijo del líder de la Banda MS, Sergio Lizárraga, así como por su esposa y su comadre, quienes, dijo, fueron clave para dar el paso definitivo. Durante la campaña, vivió momentos que lo marcaron, como el contacto directo con la gente y la respuesta positiva en cada actividad. Osuna afirmó que su reinado lo visualiza con disfrute total, sin estrés, enfocado en contagiar alegría y representar dignamente al Carnaval. Adelantó que habrá sorpresas, aunque prefirió mantenerlas en secreto. Finalmente, Javier Osuna dedicó su corona “al 100 por ciento a la porra roja”, es decir, a todas las personas que lo apoyaron con un peso, un boleto o una palabra de aliento. Y de manera especial a su amigo Gerson Leos, quien fue un destacado tecladista y músico de la Banda MS, y que falleció de manera repentina el pasado enero tras sufrir un infarto mientras jugaba beisbol, por lo que lo recordó con emoción. “El show debe continuar”, dijo, convencido de dejar huella en la historia del Carnaval de Mazatlán. Coronación Javier Osuna, Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2026 Fecha: Jueves 12 de febrero Lugar: Estadio Teodoro Mariscal Horario: 19:30 horas Artista Invitado: Edén Muñoz.

Eileen Cruz vive con ilusión su reinado como Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026. ( )

Eileen Cruz

Eileen Cruz, ilusión infantil que brilla rumbo al Carnaval de Mazatlán 2026 Con serenidad y una ilusión que se refleja en cada palabra, Eileen Cruz, Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026, vive uno de los momentos más importantes de su corta, pero significativa trayectoria. A medida que se acercan las coronaciones, la emoción por portar la corona y representar a la niñez mazatleca se intensifica, aunque asegura sentirse tranquila y feliz más que nerviosa. Uno de los recuerdos más impactantes para la pequeña soberana fue el momento del conteo de votos, cuando la incertidumbre la invadió hasta escuchar su nombre como ganadora, instante que la llevó a derramar algunas lágrimas de emoción al ver cumplido un sueño que tenía desde muy pequeña. “Cuando dijeron que yo gané, estaba muy feliz, me dieron ganas de llorar y sí se nos salieron unas lagrimitas y fui muy feliz. Fue un sueño que había tenido desde chiquita y que siempre había querido y por fin me estoy cumpliendo”, dijo. Criada en una familia profundamente carnavalera, Eileen ha crecido entre desfiles, música y largas jornadas para disfrutar de la máxima fiesta porteña. Antes de ser reina, participó durante tres años como bailarina en carros alegóricos, experiencia que hoy le brinda seguridad para asumir su nuevo rol, ahora desde el lugar principal. Aunque aún desconoce los detalles de su carro alegórico, adelantó que su vestido, diseñado por Luis Antonio Ríos “Momo”, estará lleno de brillos e inspirado en la canción tradicional “La Cuichi”, acorde con la temática musical del Carnaval. Admiradora de Belinda, confiesa que uno de los momentos que más espera es su coronación, donde compartirá escenario con la cantante. Más allá del brillo, Eileen I también muestra compromiso social, al impulsar actividades para apoyar con comida y juguetes a niños en situación vulnerable, convencida de que ayudar debe hacerse de corazón. Durante su reinado, busca ser una embajadora de la alegría infantil, reafirmando que el Carnaval también pertenece a los niños. Coronación Eileen I, Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026 Fecha: Lunes 16 de febrero Lugar: Estadio Teodoro Mariscal Horario: 18:30 horas Artista Invitado: Lara Campos y Belinda.

Noelia Vega encabezará el espíritu poético y artístico como Reina de la Poesía del Carnaval de Mazatlán 2026. ( )

Noelia Vega ( )