Gente
|
Teatro

Arte, luces y fantasía conquistan al público en el Festival José Limón

Asistentes disfrutaron de una velada sensorial con ‘Multiverso Alebrije’, propuesta que combinó danza contemporánea, tecnología y creatividad.
Marisela González |
01/05/2026 14:32
01/05/2026 14:32

En una noche donde el arte y la convivencia se hicieron presentes, el público se reunió en el Teatro Ángela Peralta para disfrutar de “Multiverso Alebrije”, como parte del Festival Internacional de Danza José Limón.

La propuesta, dirigida por Víctor Manuel Ruiz, ofreció una experiencia escénica que fusionó danza contemporánea con elementos multimedia, iluminación y vestuarios que dieron vida a criaturas fantásticas, logrando captar la atención de los asistentes.

Durante la velada, los presentes siguieron la historia de Jade, una joven que emprende un viaje entre lo virtual y lo emocional, en una narrativa que invitó a reflexionar sobre la conexión con la imaginación y la naturaleza.

El montaje destacó por su estética futurista y minimalista, donde la iluminación y la música acompañaron cada movimiento de los bailarines, creando una atmósfera envolvente que mantuvo al público atento de principio a fin.

Familias, jóvenes y amantes de la danza compartieron esta experiencia artística que, además de entretener, propuso un mensaje sobre la importancia de reconectar con lo esencial más allá de lo digital.

Al final, la noche se convirtió en un punto de encuentro social, donde los asistentes intercambiaron impresiones sobre la obra y disfrutaron de una velada diferente dentro de la agenda cultural de la ciudad.

  • $!Samuel Rodríguez, Ana Álvarez y Emma Rodríguez.
    Samuel Rodríguez, Ana Álvarez y Emma Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Claudia Torres y María Lourdes Gómezllanos.
    Claudia Torres y María Lourdes Gómezllanos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Teresa Olivas y Corina Beltrán.
    Teresa Olivas y Corina Beltrán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Fanny Martínez, Pily Hinojos y Laura Téllez.
    Fanny Martínez, Pily Hinojos y Laura Téllez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Édgar Romero
    Édgar Romero ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Julio Aranda y Víctor Orozco.
    Julio Aranda y Víctor Orozco. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Selena Sánchez y Sergio Robles.
    Selena Sánchez y Sergio Robles. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ernesto Crespo, Natalia Espino, Ale Elenes y Edy Esquivel.
    Ernesto Crespo, Natalia Espino, Ale Elenes y Edy Esquivel. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Yadira Osuna y Samuel Sánchez.
    Yadira Osuna y Samuel Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Imelda García y Yolanda Pérez.
    Imelda García y Yolanda Pérez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Asistentes disfrutaron de la puesta en escena “Multiverso Alebrije” en el Teatro Ángela Peralta.
    Asistentes disfrutaron de la puesta en escena “Multiverso Alebrije” en el Teatro Ángela Peralta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Bailarines dieron vida a un universo fantástico lleno de color y movimiento.
    Bailarines dieron vida a un universo fantástico lleno de color y movimiento. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Teatro Ángela Peralta
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube