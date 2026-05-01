Arte, luces y fantasía conquistan al público en el Festival José Limón

En una noche donde el arte y la convivencia se hicieron presentes, el público se reunió en el Teatro Ángela Peralta para disfrutar de “Multiverso Alebrije”, como parte del Festival Internacional de Danza José Limón.

La propuesta, dirigida por Víctor Manuel Ruiz, ofreció una experiencia escénica que fusionó danza contemporánea con elementos multimedia, iluminación y vestuarios que dieron vida a criaturas fantásticas, logrando captar la atención de los asistentes.

Durante la velada, los presentes siguieron la historia de Jade, una joven que emprende un viaje entre lo virtual y lo emocional, en una narrativa que invitó a reflexionar sobre la conexión con la imaginación y la naturaleza.

El montaje destacó por su estética futurista y minimalista, donde la iluminación y la música acompañaron cada movimiento de los bailarines, creando una atmósfera envolvente que mantuvo al público atento de principio a fin.

Familias, jóvenes y amantes de la danza compartieron esta experiencia artística que, además de entretener, propuso un mensaje sobre la importancia de reconectar con lo esencial más allá de lo digital.

Al final, la noche se convirtió en un punto de encuentro social, donde los asistentes intercambiaron impresiones sobre la obra y disfrutaron de una velada diferente dentro de la agenda cultural de la ciudad.