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Exposición

Arte, naturaleza e imaginación florecen en ‘El jardín de los rostros híbridos’

Amigos del arte, invitados especiales y público mazatleco disfrutaron un recorrido por la exposición de Kevin Martínez, una propuesta que fusiona rostros humanos con elementos de la naturaleza
Marisela González |
01/08/2026 14:53
01/08/2026 14:53

Obras llenas de simbolismo, color y creatividad se pueden apreciar en la exposición “El jardín de los rostros híbridos”, del artista sinaloense Kevin Martínez, que se encuentra en la Galería Carlos Bueno del Museo de Arte de Mazatlán.

Durante la inauguración, Kevin Martínez compartió con los asistentes el concepto detrás de la exposición y destacó que cada obra busca ofrecer distintas interpretaciones de acuerdo con la mirada de quien la contempla.

La muestra reunió a invitados especiales, familiares y público interesado en el arte, quienes recorrieron las 32 piezas que integran la colección, donde el creador fusiona rostros humanos con elementos de la naturaleza como flores, hojas y astros, dando vida a personajes cargados de imaginación y significado.

La velada también contó con la participación musical de la saxofonista Evelyn Triana, quien acompañó el recorrido por la galería con un performance que complementó la experiencia artística.

“El jardín de los rostros híbridos” está abierto al público en el Museo de Arte de Mazatlán, como parte de la programación dedicada a difundir el trabajo de creadores sinaloenses.

  • $!Autoridades del Museo de Arte de Mazatlán y el artista Kevin Martínez realizan el corte del listón inaugural de la exposición El jardín de los rostros híbridos.
    Autoridades del Museo de Arte de Mazatlán y el artista Kevin Martínez realizan el corte del listón inaugural de la exposición El jardín de los rostros híbridos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Andrea Osterhout, Gabriel Alatorre, Marysol Galván, Mario Ramos y Amelia Ramos.
    Andrea Osterhout, Gabriel Alatorre, Marysol Galván, Mario Ramos y Amelia Ramos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Isidro Peraza junto a su nieto Kevin Martínez.
    Isidro Peraza junto a su nieto Kevin Martínez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Brendon Regla y Eliza Zambrano.
    Brendon Regla y Eliza Zambrano. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Luis Alberto Angulo Carrillo, Érick Damián Melgarejo y Paula Millán.
    Luis Alberto Angulo Carrillo, Érick Damián Melgarejo y Paula Millán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Arely Ramírez y José Luis Guerrero.
    Arely Ramírez y José Luis Guerrero. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Kevin Martínez junto a su familia.
    Kevin Martínez junto a su familia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Daniela Hernández y Fernanda Lizárraga.
    Daniela Hernández y Fernanda Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Hanna Arroyo y Nataly Martínez.
    Hanna Arroyo y Nataly Martínez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Kenia Martínez, Marbella Rivas y Carlos Peraza.
    Kenia Martínez, Marbella Rivas y Carlos Peraza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Marysol Galván, Kevin Martínez y Morris Dávalos.
    Marysol Galván, Kevin Martínez y Morris Dávalos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jade Aca
    Jade Aca ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Teresa Escobar y Jesús Mario Cruz Escobar.
    Teresa Escobar y Jesús Mario Cruz Escobar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Nadia Hassantly y Gazelem Lara.
    Nadia Hassantly y Gazelem Lara. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Adriana Romero y Kevin Martínez.
    Adriana Romero y Kevin Martínez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Invitados especiales disfrutaron del recorrido por “El jardín de los rostros híbridos”, exposición del artista sinaloense Kevin Martínez.
    Invitados especiales disfrutaron del recorrido por “El jardín de los rostros híbridos”, exposición del artista sinaloense Kevin Martínez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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