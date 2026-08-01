Arte, naturaleza e imaginación florecen en ‘El jardín de los rostros híbridos’

Obras llenas de simbolismo, color y creatividad se pueden apreciar en la exposición “El jardín de los rostros híbridos”, del artista sinaloense Kevin Martínez, que se encuentra en la Galería Carlos Bueno del Museo de Arte de Mazatlán.

Durante la inauguración, Kevin Martínez compartió con los asistentes el concepto detrás de la exposición y destacó que cada obra busca ofrecer distintas interpretaciones de acuerdo con la mirada de quien la contempla.

La muestra reunió a invitados especiales, familiares y público interesado en el arte, quienes recorrieron las 32 piezas que integran la colección, donde el creador fusiona rostros humanos con elementos de la naturaleza como flores, hojas y astros, dando vida a personajes cargados de imaginación y significado.

La velada también contó con la participación musical de la saxofonista Evelyn Triana, quien acompañó el recorrido por la galería con un performance que complementó la experiencia artística.

“El jardín de los rostros híbridos” está abierto al público en el Museo de Arte de Mazatlán, como parte de la programación dedicada a difundir el trabajo de creadores sinaloenses.