“La identidad de un pueblo se construye con sus tradiciones, su gente y la manera en que enfrenta sus desafíos”...

Concluyeron las actividades en honor a San Francisco de Asís, patrono de Navolato y cuyo nombre también lleva nuestra iglesia. Por estos 800 años de tránsito, nuestro santo fue homenajeado con misas, oraciones, buenas obras, alabanzas y cantos alegres. La visita del Excelentísimo Señor Obispo, Don Jesús José Herrera Quiñónez, permitió que la misa del cuatro de octubre fuera aún más especial. En los días de celebración, me dio particular gusto coincidir en la homilía dada por Elías Soto, párroco que tuvimos durante varios años y que ahora atiende su comunidad de origen, Sinaloa de Leyva. Sin lugar a dudas, la grey católica estuvo feliz, orando por la paz en nuestra entidad y en el país. Un reconocimiento al Pbro. Javier Antuna, responsable de Navolato, por haber coordinado a un gran equipo humano para permitir que estos momentos fueran inolvidables...

El grupo Cafeína sigue con su buena música y, hace apenas unos días, grabó un video de una canción que están por sacar. No han parado de trabajar, con numerosas presentaciones públicas y privadas, dentro y fuera de la entidad. Para el cierre de este año traen algunas presentaciones y quieren lanzar nuevas melodías, de esas a las que nos han acostumbrado. Enhorabuena...

Continuando con el tema de las artes, hace algunos años compartimos una charla con Blanca Cristina Plata, quien traía algunos proyectos, pero tenía muy claro que quería continuar en las artes y la cultura. La también ex regidora tenía claro que la pintura es una de las cosas que más le apasionan, por lo que estuvo pintando lienzos hasta lograr tener una colección privada que, a lo mejor, pronto podremos conocer. Trazos con mucho color y estilo, que marcan pinturas muy determinadas y, en otras, una estructura de pintura más contemporánea. El mejor de los éxitos para ella...

La naturaleza sigue con sus manifestaciones. De unos días a la fecha, el comportamiento de las mareas en las playas, en este cambio de luna y mes de mareas altas, ha sido demasiado inusual. Si bien se puede pensar que los últimos huracanes que han estado cerca nos han generado movimientos en las aguas del mar, lo cierto es que las condiciones han llamado la atención. Todos los lugares turísticos municipales de las sindicaturas de Altata, El Castillo y Las Puentes se han visto afectados. Muchos domicilios han sido víctimas de las crecidas, por lo que algunas viviendas han sido inundadas de agua salada, representando también un golpe al bolsillo de los afectados. Se menciona que hacía más de 40 años que no se presentaban hechos así, por lo que sería importante que quienes estudian estos fenómenos pudieran hacer un análisis y conocer las causas de este comportamiento...

El Cañero Cultural ya debe estar preparando todos los detalles para presentarse el próximo mes. Este foro de expresión reúne a artistas locales, nacionales e internacionales y representa un espacio para las distintas manifestaciones culturales, como las que ya anteriormente hemos comentado. Habrá que estar al pendiente del festival...

Quiero felicitar a los que andan celebrando la vida, como es el caso de Francisco Petris Villegas, Sergio Duarte, Delia Ledesma, Juan José Villalobos, Alejandra Madrigal, Xiomara Quevedo, Víctor Abel Castro, Isaac Jacobo, Rafael Godoy, Pricela Berrelleza, Paty Ramos, Berenice Acosta, Heidi Torres, Israel Malacón Osuna, Claudia García, Francis Russel y Carlos Iván Almaral. Para todos, mis mejores deseos...

Y en temas de interés público, las expresiones de los grupos internos de Morena son cada vez más insistentes. Algunos buscan mostrar que la coordinación municipal, que en los hechos representa la candidatura, ya está definida. Mientras tanto, por el lado del PT estatal, la figura del diputado federal y presidente del parrido en la entidad, Fernando García, aliado de Morena, también busca tener participación y posiblemente ese partido logre definir alguna de las candidaturas que se disputarán en Navolato el próximo año, en caso de que se mantenga la alianza...

Por hoy, mis lectores, la dejamos hasta aquí. Nos leemos el próximo lunes en la sección Palco, del periódico Noroeste.