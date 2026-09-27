“Crecer también es generar oportunidades para los demás”...

Como parte de los primeros 40 años de servicio a los agricultores, Grupo SACSA realizó el evento denominado Agrolíderes, un punto de encuentro organizado para brindar información estratégica y asesoría integral a productores y agricultores de cara a los nuevos ciclos agrícolas, quienes se dieron cita en un amplio salón en la capital del estado.

Se ofrecieron conferencias, análisis de inteligencia comercial, oferta de híbridos de semillas, temas de aseguramiento de cosechas y actualización técnica para una mejor toma de decisiones en el campo. La empresa sigue siendo un líder en la región y conquistando nuevos rumbos por otras entidades del país. Felicitaciones... Ahora que estoy en el tema del campo, hace unos días la revista Bien Informado destacó a los 300 directivos más destacados de Sinaloa y, entre los reconocidos, están por parte de Grupo SACSA, Radamés Ley y José Luis Gaxiola. Ambos, en la reestructuración de la empresa, asumieron responsabilidades que han sabido cumplir. Otra empresa importante, cuyo origen es navolatense, es Agrisem, por lo que su director general, Jesús Javier Godoy Medina, también destacó en la lista de líderes directivos.

Javier ha hecho que la empresa que dirige tenga una gran expansión y que siga conquistando nuevos rumbos. Enhorabuena... Se llevó a cabo la presentación del libro Éxtasis, una edición de Imelda Montaño, quien compiló su historia. La autora, originaria de esta tierra, muy emocionada expuso su obra aquí. La presentación estuvo muy lucida, a cargo de Gilberto Plata, quien compartió escenarios y comentarios con Adilene Zavala e Israel Malacón. El público que se dio cita a este evento participó de forma entusiasta y disfrutó de la presentación... En otro orden de ideas, Army Strong celebró con fuerza, comunidad y pasión la vida fitness. Este tipo de ejercicios, como el fitness y el crossfit, permitió reunir a un gran número de atletas, coaches y muchas personas amantes de esta vida deportiva en una gran jornada. Según comentaron, la intención era salir de la rutina, pero quien aprende a vivir una vida sana sabe que la rutina de hacer ejercicio se disfruta todos los días. Sunday WOD logró generar este espacio de convivencia, que fue todo un éxito, ya que los participantes pudieron demostrar su esfuerzo, compartir la energía del entrenamiento y vivir ese ambiente que caracteriza a la comunidad fitness. Mantenerse en este dinamismo de ejercitar el cuerpo es construir disciplina, superar los propios límites y encontrar una comunidad que motive a seguir avanzando.

Felicitaciones a los de Army Strong, lograron un gran evento y dejaron a su comunidad fitness dispuesta a seguir participando... Esta semana será de conmemoración del patrono de la iglesia de San Francisco de Asís y sus 800 años de tránsito, por lo que habrá muchas actividades, además de las sagradas misas que tendrán a diferentes sacerdotes allegados a nuestra comunidad, hasta el domingo 4 de octubre, cuya homilía estará a cargo del Excelentísimo Señor Obispo, Don Jesús José Herrera Quiñónez. Conciertos, cenas, concursos, peregrinación y mucha oración serán parte de estos días para nuestro patrono. La grey católica estaremos de fiesta...

Quiero felicitar a los cumpleañeros de la semana, como es el caso de Mariana Ruiz Pérez, quien celebró sus quince años de vida en el Caribe, al lado de sus papás Gabriel y Ana, esta última también de festejo por su cumpleaños. Los que también están festejando la vida son Lupita Castro, Mirna Aldapa, María Tamayo, Mirna Chucuán, Fabiola Corrales, Betty Castro, Ángel Niño, Aníbal Palacios, Iboset Cano, Rita Tanory, Lino Amador, Xóchitl Trapero, Ernesto López Acosta, Conchita Moreno, Daniel Medina, Carlos Armando Corrales, así como Edgardo Burgos y su hijo del mismo nombre. Hoy cumplen años Jesús Hernández, Tonatiuh Rubio y Marco Antonio Morachis Paperini. Para todos, mis mejores deseos... Por hoy, mis lectores, la dejamos hasta aquí. Nos leemos el próximo lunes en la sección Palco, del periódico Noroeste.